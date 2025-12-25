क्या साल 2026 में मचेगी भारी तबाही, नास्त्रेदमस की इन भविष्यवाणियों से दहशत में है दुनिया

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नास्त्रेदमस फ्रांस के एक मशहूर भविष्यवक्ता रहे हैं, जिनका पूरा नाम 'माइकल दि नास्त्रेदमस' है। उनकी किताब लेस प्रोफेटिज (Les Propheties) काफी लोकप्रिय हुई, जिससे रहस्यमयी और डरावनी भविष्यवाणियों का वर्णन मिलता है, जिसमें से कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। नास्त्रेदमस ने साल 2026 को लेकर भी काफी डरावनी भविष्यवाणियां की हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं।

मधुमक्खियों का हमला या कुछ और नास्त्रेदमस ने अपनी किताब में साल 2026 का सीधा-सीधा जिक्र नहीं किया है। लेकिन विश्लेषकों द्वारा उनकी किताब लेस प्रोफेटिज में लिखे '26' नंबर के दोहे को साल 2026 से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दोहे में कहा गया है कि ''मधुमक्खियों का बड़ा झुंड उठेगा... रात में घात लगाकर हमला होगा''। (I:26: 'The great swarm of bees will arise… by night the ambush)।

लेकिन विश्लेषक इसे मधुमक्खियों के झुंड से न जोड़कर आधुनिक युद्ध में इस्तेमाल होने वाले घातक सैन्य ड्रोन से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में यह आशंका लगाई जा रही है कि साल 2026 में युद्ध छिड़ सकता है। (AI Generated Image) पश्चिमी देशों के लिए भविष्यवाणी नास्त्रेदमस (Nostradamus) की भविष्यवाणियों में स्विट्जरलैंड के एक शहर का जिक्र करते हुए कहा है कि उसमें खून की नदी बहेंगी। साथ ही लिखा है कि "पश्चिम की रोशनी खामोशी में खो जाएगी" और "पूर्व में तीन आग उठेंगी।" जिसका विश्लेषकों द्वारा साफ तौर पर यह अर्थ निकाला जा रहा है कि यह पश्चिमी देशों की ताकत कम होने और पूर्वी की ताकत के उदय का संकेत हो सकता है।