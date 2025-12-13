Language
    साल 2025 के लिए नास्त्रेदमस ने की थीं ये भविष्यवाणी, जानिए कितनी बैठीं सटीक

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस (Nostradamus), जिनका पूरा नाम 'माइकल दि नास्त्रेदमस' है, की भविष्यवाणियों ने लोगों को 500 साल बाद भी डराया हुआ ...और पढ़ें

    Nostradamus predictions for 2025

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नास्त्रेदमस भविष्यवाणियों के लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी हिटलर के उदय और 9/11 के हमलों जैसी भविष्यवाणी सच साबित हुईं, जिससे लोगों का विश्वास उनकी भविष्यवाणियों पर काफी बढ़ गया। उनकी किताब लेस प्रोफेटिज (The Prophecies) काफी लोकप्रिय हुई, जिससे रहस्यमयी और डरावनी भविष्यवाणियों का वर्णन मिलता है। 

    सच हुईं ये भविष्यवाणी

    साल 2025 के लिए नास्त्रेदमस की एक भविष्यवाणी यह भी थी कि इस साल में एआई (AI) दुनिया के साथ हमारे संवाद करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा, जो काफी हद तक सच भी साबित हुई। इस साल एआई का काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और हमें इसके अच्छे व बुरे दोनों तरह के प्रभाव देखने को मिले। आने वाले समय में एआई का इस्तेमाल और अधिक बढ़ने वाला है।

    काफी हद तक सही साबित हुईं ये बातें

    नास्त्रेदमस ने साल 2025 के लिए  मानसिक स्वास्थ्य संकट की भी भविष्यवाणी की थी। उनका मानना था कि 2025 में, काम और जीवन की निरंतर भागदौड़ के कारण लोगों में तनाव, चिंता और अवसाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।

    इस समय में लोग "कम संसाधनों में अधिक काम करने" की मानसिकता पर काम करेंगे। उनकी यह भविष्यवाणी काफी हद तक सही भी लगती है, क्योंकि गैलप की रिपोर्ट के अनुसार, 75% तकनीकी कर्मचारी पहले से ही तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं।

    इंग्लैंड के लिए कही थी ये बात

    नास्त्रेदमस ने 2025 के लिए इंग्लैंड को लेकर काफी डरावनी भविष्यवाणी की थी, जिसके अनुसार इंग्लैंड को युद्ध और घातक महामारी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि साल बड़े पैमाने पर ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली, इसलिए यह कहा जा सकता है कि नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी सच साबित नहीं हुई।

    विश्वभर में देखने को मिलीं ये घटाएं

    नास्त्रेदमस की एक भविष्यवाणी यह भी थी कि 2025 के अंत तक एक विशाल क्षुद्रग्रह (Asteroid) खतरनाक तरीके से धरती के करीब आएगा। उन्होंने इसकी व्याख्या एक आग का गोले के रूप में की थी, जो सच साबित नहीं हुई। इसके साथ उन्होंने जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और संभावित ज्वालामुखी गतिविधियों की भविष्यवाणी भी की थी, जिससे संबंधित कई घटनाएं विश्वभर में देखने को भी मिली।

