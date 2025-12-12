एक दर्दनाक हादसे ने बदल दी थी नास्त्रेदमस की तकदीर! पढ़ें एक डॉक्टर से रहस्यमयी ज्योतिषी बनने की कहानी
प्रसिद्ध ज्योतिष नास्त्रेदमस (Nostradamus) ने ऐसी कई भविष्य को भविष्यवाणियां की हैं, जो लोगों को 500 साल बाद भी डराती हैं। आज हम आपको नास्त्रेदमस की क ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस के 16वीं सदी के प्रसिद्ध ज्योतिष नास्त्रेदमस आने वाले समय को लेकर कई भविष्यवाणियां कर चुकी हैं, जिन्हें लोग सच मानते हैं। उनकी हिटलर के उदय और 9/11 के हमलों जैसी घटनाओं को लेकर भी भविष्यवाणी की थी, जो कई हद तक सच साबित हुईं। वह अपनी रहस्यमयी भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उनकी किताब लेस प्रोफेटिज (The Prophecies) में प्रकाशित हैं।
कहां हुआ था जन्म
नास्त्रेदमस का असली नाम मिशेल डी नास्त्रेदमस था, जिनका जन्म साल 1503 में फ्रांस में हुआ था। उनका जन्म एक संपन्न व्यापारी परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में होशियार थे और उन्होंने लैटिन, ग्रीक और हिब्रू भाषाएं भी सीखीं।
आज जिन नास्त्रेदमस को हम भविष्यवक्ता के रूप में जानते हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत मेडिकल की पढाई से की थी। यूरोप में फैले ब्यूबोनिक प्लेग के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने दोबारा पढ़ाई जारी की और सन् 1520 में उन्हें मेडिसिन में बैचलर डिग्री मिली।
कैसे बने भविष्यवक्ता
नास्त्रेदमस की बचपन से ही ज्योतिष में खास दिलचस्पी थी। नास्त्रेदमस के पिता ने यहूदी धर्म से रोमन कैथोलिक धर्म को अपना लिया था। इसलिए नास्त्रेदमस ने यहूदी धर्मग्रंथों का अध्ययन किया और साथ ही बाइबिल को भी पढ़ा। नास्त्रेदमस के लेखों में दोनों धर्मों का असर देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी जवानी के दिनों से ही भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी थीं।
(AI Generated Image)
विश्वभर में हो गए प्रसिद्ध
जब फ्रांस में प्लेग के प्रकोप बढ़ा, तो इस दौरान नास्त्रेदमस की पत्नी और बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई, जिससे वह बहुत ज्यादा आहत हुए। इस घटना ने उन्हें घटनाओं की भविष्यवाणी करने के मार्ग की ओर अग्रसर किया। इस विकट समय में नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियां लिखना शुरू किया।
उन्होंने 1555 में 'लेस प्रोफेटिज' में अपनी पहली भविष्यवाणी प्रकाशित की, जिसमें 942 विनाशकारी भविष्यवाणियां शामिल थीं। उनकी यह किताब, सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक बन गई, जिससे वह विश्वभर में प्रसिद्ध हो गए।
यह भी पढ़ें - 11, 22, 33 यूं ही नहीं कहलाते Master Numbers, यहां पढ़ें इन अंकों का गहरा रहस्य
यह भी पढ़ें - 2026 Prediction: नए साल में इस मूलांक का रहेगा बोलबाला, जानें आपकी राशि पर क्या पड़ेगा असर?
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।