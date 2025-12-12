11, 22, 33 यूं ही नहीं कहलाते Master Numbers, यहां पढ़ें इन अंकों का गहरा रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष (Numerology) में हर एक नंबर का अपना एक विशेष महत्व बताया गया है। अंक ज्योतिष में माना गया है कि, मास्टर नंबर्स में अन्य नंबरों के मुकाबले शक्तिशाली ऊर्जा (Vibration), प्रभाव और उत्साह की क्षमता ज्यादा होती है। आज हम आपको इन्हीं नंबरों से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बताने जा रहे हैं।

1. मास्टर नंबर 11 यह सबसे ज्यादा अंतर्ज्ञानी (Intuitive) नंबर माना जाता है, जिसे 'द विजनरी' (The Intuitive) भी कहा जाता है। नंबर 11 आध्यात्मिकता और रोशनी का प्रतीक है, जो अवचेतन मन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। इस नंबर से जुड़ी खासियत और चुनौतियां कुछ इस प्रकार हैं -

खासियत - अंक ज्योतिष शास्त्र जिनका मूलांक या भाग्य अंक 11 होता है, वह लोग बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। यह लोग अपने भविष्य को भांपने की शक्ति रखते हैं। आगे चलकर इन लोगों के अच्छे दार्शनिक या आध्यात्मिक गुरु बनने की संभावना अधिक रहती है।

चुनौती - इन लोगों में घबराहट या तनाव की स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना जरूरी होता है। (Picture Credit: Freepik) 2. मास्टर नंबर 22 इसे तीनों मास्टर नंबर्स में से सबसे शक्तिशाली नंबर माना जाता है, इसलिए इसे 'मास्टर बिल्डर' (The Master Builder) भी कहा जाता है। इस नंबर के महत्व की बात करें, तो यह नंबर आपके सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। इस नंबर में 11 की 'दृष्टि' और नंबर 4 (2+2) की 'व्यावहारिकता' का संगम होता है।

खासियत - 22 नंबर से जुड़े लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने की भी क्षमता रखते हैं। ये लोग बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालने में माहिर होते हैं। यह लोग ऐसे में अंक ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि यह लोग बड़े लीडर या निर्माता बनते हैं।