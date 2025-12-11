विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Numerology: अपने आगे किसी की नहीं सुनते इस मूलांक के लोग, प्यार के मामले में होते हैं पजेसिव

By Suman Saini Edited By: Suman Saini
Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:00 PM (IST)

अंक ज्योतिष शास्त्र (numerology prediction) में एक ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जो पजेसिव नेचर के होते हैं। अपने इस पजेसिव नेचर के कारण इन जात ...और पढ़ें

Hero Image

Mulank Personality (Picture Credit: Freepik)

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। व्यक्ति की जन्म की तारीख से उसका मूलांक पता किया जाता है। आज हम आपको एक ऐसे मूलांक (Mulank predictions) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो किसी की नहीं सुनते और इन्हें रिश्ते में केवल अपनी मनमानी करना ही पसंद होता है। 

राहु का पड़ता है असर

आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 4 के जातकों के बारे में। अंक ज्योतिष में माना गया है कि जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होगा। इस मूलांक के स्वामी ग्रह राहु हैं, ऐसे में इन जातकों पर भी राहु का प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है।

mulank 4

कैसी होती है लव लाइफ

मूलांक 4 के जातक थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के माने जाते हैं। ऐसे में इस लोगों को सब चीजें अपने हिसाब से रखना पसंद होता है। इसके साथ ही यह लोग अपने पार्टनर को लेकर काफी पजेसिव भी होते हैं। लेकिन मूलांक 4 वाले लोग प्रेम संबंधों में वफादार और समर्पित होते हैं, जो रिश्ते को पूरी ईमादारी के साथ निभाते हैं।

अपने इस नेचर के चलते इन जातकों को रिश्तों में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। ये जातक अपने पार्टनर से भी ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं। कुल मिलाकर मूलांक 4 के जातकों की लव लाइफ रोमांच और गंभीरता से भरा होता है।

love life i

(AI Generated Image)

खासियत और कमियां

मूलांक 4 के लोग क्रिएटिव होने के साथ-साथ साहसी और मेहनती भी होते हैं। ये जिस काम को यह करने की ठान लेते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इसके साथ ही यह जातक तर्कशील और अनुशासनप्रिय भी होते हैं। लेकिन कभी-कभी ये जातक जिद्दी और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। साथ ही मूलांक 4 के लोग हर चीज को अपने हिसाब से करना पसंद करते हैं। यह जातक जल्दी से दूसरों की बातों को न तो समझते हैं और न ही उनकी बात सुनते हैं।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।