Numerology 4 Personality: प्यार के मामले में कुछ ऐसे होते हैं मूलांक 4 के जातक, इन्हें समझना होता है बेहद मुश्किल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। जो लोग किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं, वे राहु (पश्चिमी अंक ज्योतिष में यूरेनस) के प्रभाव में रहते हैं। राहु अनुशासन, संरचना और नवाचार का ग्रह है। यही कारण है कि ये लोग प्रेम में निर्माता होते हैं, रक्षक होते हैं। ये वे लोग हैं जो केवल वादे नहीं करते बल्कि उन्हें निभाकर साबित भी करते हैं।

लेकिन इनके व्यवहारिक और मजबूत व्यक्तित्व के भीतर एक ऐसा दिल धड़कता है जो वफादारी, विश्वास और भावनात्मक स्थिरता चाहता है। इनका प्यार शोरगुल वाला नहीं होता, बल्कि गहराई से जुड़ा होता है। कल्पना पर नहीं बल्कि हाजिरी और उपस्थिति पर टिका हुआ।

ये प्यार कैसे जताते हैं: कर्मों में वफ़ादारी जन्मांक 4 वाले हमेशा "आई लव यू" नहीं कहते, लेकिन अपने शांत और भरोसेमंद तरीके से यह महसूस कराते रहते हैं। ये टूटे को जोड़ते हैं, मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहते हैं और छोटी-छोटी बातों पर नजर रखते हैं। आपकी डेडलाइन, आपका मूड, और वो जरूरतें जो आपने कभी जुबान से नहीं कहीं। इनका प्यार मजबूत, भरोसेमंद और हमेशा मौजूद रहता है — अगर शब्दों में न भी कहा जाए।

ये छोटे-छोटे ध्यान रखने वाले कामों से अपना स्नेह जताते हैं, जैसे — देर रात तक जागकर यह सुनिश्चित करना कि आप सुरक्षित घर पहुँचे।

आपकी उलझनों में व्यवहारिक सलाह देना। आपके साथ भविष्य की योजनाएँ बनाना सिर्फ़ सपने नहीं देखना। इनके छुपे हुए डर: अस्थिरता जन्मांक 4 वालों को रिश्तों में सुरक्षा चाहिए। चाहे वह भावनात्मक हो, मानसिक हो या आर्थिक। इन्हें अस्थिरता, अनिश्चित भावनाएँ और ऐसे साथी डराते हैं जो इन्हें उलझन में रखें।

अगर इन्हें लगे कि प्रेम का आधार हिल रहा है, तो ये धीरे-धीरे पीछे हटने लगते हैं। यह ठंडेपन की वजह से नहीं बल्कि अंदर ही अंदर उठी घबराहट की वजह से होता है।

बाहर से ये मज़बूत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर इन्हें धोखा खाने का डर लगा रहता है। ये अपना सब कुछ दे देते हैं। समय, ऊर्जा, समर्पण लेकिन मन ही मन सोचते रहते हैं:

क्या कभी कोई मेरे लिए भी वैसे ही खड़ा होगा, जैसे मैं सबके लिए खड़ा रहता हूँ?"