विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Numerology 4 Personality: प्यार के मामले में कुछ ऐसे होते हैं मूलांक 4 के जातक, इन्हें समझना होता है बेहद मुश्किल

By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:33 PM (IST)

जन्मांक 4 (Mulank 4 Love Life) से प्रेम करना मानो एक आश्रय बनाने जैसा है। यह एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब बनता है तो हमेशा के लिए टिकता है। अगर आप इन्हें सच्ची समझ और भावनात्मक स्थिरता दे सकें, तो आपको ऐसा प्यार मिलेगा जो कभी डगमगाएगा नहीं।

prefferd source google
Hero Image

Numerology 4 Personality: मूलांक 4 के जातक कैसे होते हैं?

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। जो लोग किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं, वे राहु (पश्चिमी अंक ज्योतिष में यूरेनस) के प्रभाव में रहते हैं। राहु अनुशासन, संरचना और नवाचार का ग्रह है। यही कारण है कि ये लोग प्रेम में निर्माता होते हैं, रक्षक होते हैं। ये वे लोग हैं जो केवल वादे नहीं करते बल्कि उन्हें निभाकर साबित भी करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन इनके व्यवहारिक और मजबूत व्यक्तित्व के भीतर एक ऐसा दिल धड़कता है जो वफादारी, विश्वास और भावनात्मक स्थिरता चाहता है। इनका प्यार शोरगुल वाला नहीं होता, बल्कि गहराई से जुड़ा होता है। कल्पना पर नहीं बल्कि हाजिरी और उपस्थिति पर टिका हुआ।

ये प्यार कैसे जताते हैं: कर्मों में वफ़ादारी

  • जन्मांक 4 वाले हमेशा "आई लव यू" नहीं कहते, लेकिन अपने शांत और भरोसेमंद तरीके से यह महसूस कराते रहते हैं। ये टूटे को जोड़ते हैं, मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहते हैं और छोटी-छोटी बातों पर नजर रखते हैं। आपकी डेडलाइन, आपका मूड, और वो जरूरतें जो आपने कभी जुबान से नहीं कहीं।
  • इनका प्यार मजबूत, भरोसेमंद और हमेशा मौजूद रहता हैअगर शब्दों में न भी कहा जाए।
  • ये छोटे-छोटे ध्यान रखने वाले कामों से अपना स्नेह जताते हैं, जैसेदेर रात तक जागकर यह सुनिश्चित करना कि आप सुरक्षित घर पहुँचे।
  • आपकी उलझनों में व्यवहारिक सलाह देना। आपके साथ भविष्य की योजनाएँ बनाना सिर्फ़ सपने नहीं देखना।

इनके छुपे हुए डर: अस्थिरता

  • जन्मांक 4 वालों को रिश्तों में सुरक्षा चाहिए। चाहे वह भावनात्मक हो, मानसिक हो या आर्थिक। इन्हें अस्थिरता, अनिश्चित भावनाएँ और ऐसे साथी डराते हैं जो इन्हें उलझन में रखें।
  • अगर इन्हें लगे कि प्रेम का आधार हिल रहा है, तो ये धीरे-धीरे पीछे हटने लगते हैं। यह ठंडेपन की वजह से नहीं बल्कि अंदर ही अंदर उठी घबराहट की वजह से होता है।
  • बाहर से ये मज़बूत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर इन्हें धोखा खाने का डर लगा रहता है। ये अपना सब कुछ दे देते हैं। समय, ऊर्जा, समर्पण लेकिन मन ही मन सोचते रहते हैं:
  • क्या कभी कोई मेरे लिए भी वैसे ही खड़ा होगा, जैसे मैं सबके लिए खड़ा रहता हूँ?"

 

इन्हें प्यार में क्या चाहिए

  • जन्मांक 4 के लिए प्रेम किसी आतिशबाज़ी जैसा नहीं होता, बल्कि एक ऐसी लौ जैसा होता है जो बिना बुझाए लगातार जलती रहे। इन्हें अपने रिश्तों में ये बातें चाहिए
  • स्थिरता इन्हें भरोसा चाहिए कि आप बिना वजह छोड़े नहीं चले जाएँगे।
  • ईमानदारी ये सच्चाई को मीठे झूठ से ज़्यादा मानते हैं। इनके साथ वास्तविक रहें।
  • नियमित प्यार रोज़मर्रा की छोटी-छोटी बातें इन्हें बड़े-बड़े दिखावों से ज़्यादा छूती हैं।
  • भावनात्मक ज़िम्मेदारी इन्हें नाटक पसंद नहीं, साफ़गोई और सन्तुलन चाहिए।
  • सम्मान ये सिर्फ़ जीवनसाथी नहीं बल्कि आपके लिए शांति के संरक्षक होते हैं। इन्हें आदर दें।
  • जब इन्हें यह सब मिलता है, तो ये पूरे सुकून के साथ अपने रिश्ते को जीते हैं और ऐसा बंधन देते हैं जो कभी टूटता नहीं।

सार

जन्मांक 4 वाले प्रेम में आपका साथ निभाएंगे, आपके लिए लड़ेंगे और कठिन वक़्त में भी आपको छोड़ेंगे नहीं। इनके मजबूत व्यक्तित्व के भीतर एक ऐसा दिल छिपा होता है जिसे ऊंचे-ऊंचे दिखावे नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और स्थिरता चाहिए। जब ये सच में अपने को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं, तो इनकी वफादारी इतनी गहरी हो जाती है कि इनके साथ रहना ही घर जैसा सुकून देने लगता है।

यह भी पढ़ें- Numerology: इस मूलांक के जातकों पर बरसती है मां लक्ष्मी की कृपा, होती हैं ये खासियत

यह भी पढ़ें- Numerology: इस मूलांक को मिलती है शनि देव की कृपा, मिलता है मेहनत का फल


लेखिका: अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा, Astropatri.com, फीडबैक हेतु संपर्क: hello@astropatri.com