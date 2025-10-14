Numerology: इस मूलांक के जातकों पर बरसती है मां लक्ष्मी की कृपा, होती हैं ये खासियत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में मूलांक 01 से 09 तक के जातकों की खासियत के बारे में विस्तार से बताया गया है। अंक ज्योतिष से जातकों के भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 06 (Numerology 6) के जातक धन की देवी मां लक्ष्मी के प्रिय होते हैं और जीवन में सभी तरह के सुख मिलते हैं। साथ ही बेहद आकर्षित भी दिखाई देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस मूलांक की खासियत के बारे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मूलांक 6 की खासियत

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिस व्यक्ति का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को होता है। उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक का संंबंध शुक्र ग्रह से माना गया है। शुक्र देव भौतिक सुखों का कारक हैं। इनके जीवन में हमेशा सुख-शांति बनी रहती है।



इसके अलावा जीवन में अधिक मेहनत करते हैं और शुभ परिणाम मिलते हैं। समाज में खूब मान-सम्मान होता है और अपने काम से नई पहचान बनाते हैं। शांत स्वभाव के होते हैं। घूमने-फिरने के शौकीन होते हैं।

इसके अलावा मूलांक 6 के जातकों को लाइफ में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। जीवन में हमेशा लड़ाई झगड़े से दूर होते हैं। ऐसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न

मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें। इसके बाद मंत्रों का जप करें। सफेद और लाल रंग के फूल अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से साधक की सभी मुरादें पूरी होती हैं।