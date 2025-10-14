Numerology: इस मूलांक को मिलती है शनि देव की कृपा, मिलता है मेहनत का फल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। व्यक्ति का मूलांक उसकी जन्म की तारीख पर आधारित होता है। अंक ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि हर मूलांक पर उससे संबंध ग्रह का भी प्रभाव पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसे मूलांक (Shani Dev priya mulank) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पर न्याय के देवता शनिदेव की कृपा बरसाती है। ऐसे में देर से ही सही, लेकिन इन जातकों को अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है।

होती है ये खासियत आज हम बार कर रहे हैं मूलांक 8 की। अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिस व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ होता है, उसका मूलांक 8 माना जाता है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी शनि ग्रह हैं। ऐसे में इस मूलांक के लोग कर्म और अनुशासन प्रिय होते हैं। शनि देव के प्रभाव के कारण इस मूलांक के लोग न्यायप्रिय और मेहनती भी होते हैं।

मिलता है कड़ी मेहनत का फल अंक ज्योतिष में माना गया है कि 8 मूलांक के जातकों को सफलता के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत का फल इन्हें जरूर मिलता है। मूलांक 8 के जातकों की यह खासियत होती है कि यह लोग जिन काम को करने की ठान लेते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इसी ही इन जातकों को फिजूलखर्ची करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और यह बचत करने में अच्छे होते हैं।