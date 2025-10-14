विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Numerology: इस मूलांक को मिलती है शनि देव की कृपा, मिलता है मेहनत का फल

By Suman Saini Edited By: Suman Saini
Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:39 PM (IST)

हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय के देवता और कर्मफल दाता के रूप में पूजा जाता है। आज हम आपको एक ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे शनिदेव का प्रिय मूलांक माना गया है। ऐसे में अगर इस मूलांक के जातकों को शनि देव की आराधना से जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं उस मूलांक के बारे में।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। व्यक्ति का मूलांक उसकी जन्म की तारीख पर आधारित होता है। अंक ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि हर मूलांक पर उससे संबंध ग्रह का भी प्रभाव पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसे मूलांक (Shani Dev priya mulank) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पर न्याय के देवता शनिदेव की कृपा बरसाती है। ऐसे में देर से ही सही, लेकिन इन जातकों को अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है।

होती है ये खासियत

आज हम बार कर रहे हैं मूलांक 8 की। अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिस व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ होता है, उसका मूलांक 8 माना जाता है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी शनि ग्रह हैं। ऐसे में इस मूलांक के लोग कर्म और अनुशासन प्रिय होते हैं। शनि देव के प्रभाव के कारण इस मूलांक के लोग न्यायप्रिय और मेहनती भी होते हैं।

मिलता है कड़ी मेहनत का फल

अंक ज्योतिष में माना गया है कि 8 मूलांक के जातकों को सफलता के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत का फल इन्हें जरूर मिलता है। मूलांक 8 के जातकों की यह खासियत होती है कि यह लोग जिन काम को करने की ठान लेते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इसी ही इन जातकों को फिजूलखर्ची करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और यह बचत करने में अच्छे होते हैं।

कैसा होता है स्वभाव

अगर मूलांक 8 के जातकों के स्वभाव की बात की जाए, तो यह लोग अन्तर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट (Introvert) होते हैं। यानी इन लोगों को दूसरे लोगों से ज्यादा घुलना-मिलना पसंद नहीं होता। इस मूलांक के जातक शांत और काफी गंभीर किस्म के होते हैं। साथ ही मूलांक 8 के लोग भाग्य से ज्यादा कर्मों पर विश्वास रखते हैं और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से जीवन की हर बाधा को पार कर लेते हैं।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।