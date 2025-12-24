New Year 2026: नए साल में इन राशियों की पलटेगी किस्मत, खुशियों से भर जाएगा घर-आंगन

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 कई राशि के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। इस साल के पहले महीने में कई बड़े और छोटे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। ग्रहों के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा।

ज्योतिषियों की मानें तो जनवरी महीने में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र समेत कई ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इन ग्रहों का संयोग एक ही राशि में हो रहा है। इससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। इस योग के निर्माण होने से कई राशि के जातकों को धन लाभ होगा। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

धनु राशि धनु राशि के जातकों के लिए समय बेहद ही उत्तम रहेगा। नया साल ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगी। धन लाभ के योग हैं। आपके यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। आपका यश दूर-दूर तक फैलेगा। ज्वेलरी से जुड़े कारोबार करने वाले लोगों को विशेष धन लाभ होगा। आपका बिजनेस दौड़ेगा। आप विभिन्न माध्यमों से धन कमाने में सफल होंगे। भौतिक सुखों पर धन व्यय कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपके सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। बिगड़े काम बनेंगे। निवेश करने से धन लाभ होगा। किसी अपने से आपको विशेष सहयोग मिल सकता है।



मीन राशि सुखों के कारक शुक्र देव मीन राशि में उच्च के होते हैं। इसके लिए हमेशा शुभ फल देते हैं। लक्ष्मी नारायण योग से करियर और कारोबार को नया आयाम मिल सकता है। राजकीय पक्ष से भी आपको लाभ होगा। पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जनवरी का महीना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आपके सोच में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।