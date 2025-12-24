New Year 2026: नए साल के पहले दिन इन राशियों पर बरसेगी सूर्य देव की कृपा, मिलेगी जॉब से जुड़ी गुड न्यूज
नव वर्ष कई राशि के जातकों के लिए विशेष रहने वाला है, जिसमें ग्रहों के शुभ संयोग से सफलता और मनचाही इच्छाएं पूरी होंगी। ज्योतिषियों के अनुसा ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।अभी पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नव वर्ष कई राशि के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। ग्रहों के शुभ संयोग से कई राशि के जातकों को जीवन में सफलता मिलेगी। वहीं, कई राशि के जातकों की मनचाही विश पूरी होगी। लोगों के मन में भी नए साल को लेकर बेहद उत्साह है।
ज्योतिषियों की मानें तो नए साल के पहले दिन कई राशि के जातकों पर सूर्य देव की कृपा बरसेगी। उनकी कृपा से कई जातकों को जॉब से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही मानसिक और शारीरिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-
सूर्य गोचर 2026 (Surya Gochar 2026)
वर्तमान समय में आत्मा के कारक सूर्य देव धनु राशि में विराजमान हैं। सूर्य देव के धनु राशि में रहने के चलते खरमास लगा हुआ है। वहीं, सूर्य देव के मकर राशि में गोचर करने पर खरमास समाप्त होगा। खरमास के दौरान शुभ काम नहीं किया जाता है। हालांकि, सूर्य देव की कृपा कई राशि के जातकों पर बरस रही है। उनकी कृपा से जॉब की परेशानी दूर होगी।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों पर सूर्य देव की विशेष कृपा बरसेगी। सूर्य देव आपके धन भाव को देख रहे हैं। सूर्य देव की कृपा से आप समृद्धशाली बनेंगे। सरकारी जॉब की तलाश में लगे जातकों को गुड न्यूज मिल सकती है। वहीं, सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को वित्तीय लाभ मिलने के संकेत है।
आप में दक्षता आएगी। लीडरशिप गुणों का विकास होगा। वहीं, बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्तम रहेगा। खासकर, ज्वेलरी और अन्य धातु से जुड़े कारोबार करने वाले लोगों की कमाई दोगुनी हो सकती है। पिता जी की सेवा और सम्मान करें। साथ ही पिता जी की सहमति से कार्य करें।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए नववर्ष लाभकारी रहने वाला है। नए साल के पहले दिन ही सूर्य देव की कृपा आप पर बरसेगी। सूर्य देव की कृपा से आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। धन में वृद्धि होगी। अपने लाइफ को सेट करने की आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप सही जगह पर निवेश करेंगे।
इससे आपको धन लाभ भी होगा। आप मेहनती भी हैं। इसका फल आपको मिलेगा। नए साल के पहले दिन आपको मित्रों का साथ भी मिलेगा। खानपान और लाइफस्टाइल पर विशेष ध्यान दें। नए साल के पहले दिन स्नान-ध्यान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। साथ ही देवों के देव महादेव की भक्ति भाव से पूजा करें।
यह भी पढ़ें- New Year 2026: नए साल के पहले दिन पूजा के समय करें ये आसान उपाय, चमक उठेगा सोया भाग्य
यह भी पढ़ें- New Year 2026: नए साल में इन राशियों की लगेगी लॉटरी, शुरू होगा सफलता का दौर
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।