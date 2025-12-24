New Year 2026: नए साल के पहले दिन इन राशियों पर बरसेगी सूर्य देव की कृपा, मिलेगी जॉब से जुड़ी गुड न्यूज

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नव वर्ष कई राशि के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। ग्रहों के शुभ संयोग से कई राशि के जातकों को जीवन में सफलता मिलेगी। वहीं, कई राशि के जातकों की मनचाही विश पूरी होगी। लोगों के मन में भी नए साल को लेकर बेहद उत्साह है।

ज्योतिषियों की मानें तो नए साल के पहले दिन कई राशि के जातकों पर सूर्य देव की कृपा बरसेगी। उनकी कृपा से कई जातकों को जॉब से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही मानसिक और शारीरिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

सूर्य गोचर 2026 (Surya Gochar 2026) वर्तमान समय में आत्मा के कारक सूर्य देव धनु राशि में विराजमान हैं। सूर्य देव के धनु राशि में रहने के चलते खरमास लगा हुआ है। वहीं, सूर्य देव के मकर राशि में गोचर करने पर खरमास समाप्त होगा। खरमास के दौरान शुभ काम नहीं किया जाता है। हालांकि, सूर्य देव की कृपा कई राशि के जातकों पर बरस रही है। उनकी कृपा से जॉब की परेशानी दूर होगी।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जातकों पर सूर्य देव की विशेष कृपा बरसेगी। सूर्य देव आपके धन भाव को देख रहे हैं। सूर्य देव की कृपा से आप समृद्धशाली बनेंगे। सरकारी जॉब की तलाश में लगे जातकों को गुड न्यूज मिल सकती है। वहीं, सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को वित्तीय लाभ मिलने के संकेत है।

आप में दक्षता आएगी। लीडरशिप गुणों का विकास होगा। वहीं, बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्तम रहेगा। खासकर, ज्वेलरी और अन्य धातु से जुड़े कारोबार करने वाले लोगों की कमाई दोगुनी हो सकती है। पिता जी की सेवा और सम्मान करें। साथ ही पिता जी की सहमति से कार्य करें।

कुंभ राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए नववर्ष लाभकारी रहने वाला है। नए साल के पहले दिन ही सूर्य देव की कृपा आप पर बरसेगी। सूर्य देव की कृपा से आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। धन में वृद्धि होगी। अपने लाइफ को सेट करने की आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप सही जगह पर निवेश करेंगे।