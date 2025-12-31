Islamic Calendar 2026: कब शुरू होगा रमजान और कब मनेगी ईद? नए साल के सभी प्रमुख त्योहारों की लिस्ट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नया साल 2026 दस्तक देने वाला है और इसके साथ ही त्योहारों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस्लामिक कैलेंडर (हिजरी कैलेंडर) पूरी तरह से चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होता है, इसलिए हर साल इसकी तारीखें पिछले साल के मुकाबले 10 से 11 दिन पीछे खिसक जाती हैं।

