Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Islamic Calendar 2026: कब शुरू होगा रमजान और कब मनेगी ईद? नए साल के सभी प्रमुख त्योहारों की लिस्ट

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:15 PM (IST)

    Islamic Calendar 2026 Dates: नया साल 2026 इस्लामिक त्योहारों के लिहाज से बेहद खास है। जानें साल 2026 में रमजान, ईद-उल-फितर और बकरीद जैसी महत्वपूर्ण ता ...और पढ़ें

    Hero Image

    Islamic Calender 2026 (Image Source: AI-Generated)

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नया साल 2026 दस्तक देने वाला है और इसके साथ ही त्योहारों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस्लामिक कैलेंडर (हिजरी कैलेंडर) पूरी तरह से चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होता है, इसलिए हर साल इसकी तारीखें पिछले साल के मुकाबले 10 से 11 दिन पीछे खिसक जाती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Eid 2026

    (Image Source: AI-Generated)

    साल 2026 में रमजान की शुरुआत फरवरी में होने वाली है। वहीं, ईद और बकरीद की तारीखों को लेकर भी उत्साह बना हुआ है। आइए जानते हैं साल 2026 के अहम इस्लामिक त्योहारों की संभावित तारीखें क्या हैं। 

     

    व्रत-त्योहार (Festival) तारीख (Date)
     इसरा मिराज  16 जनवरी 2026
     शाबान की शुरुआत  20 जनवरी 2026
     1 रमजान  24 फरवरी 2026
     30 रमजान  24 मार्च 2026
     लैलत-उल-कद्र   17 मार्च 2026
     1 शव्वाल (ईद-उल-फितर)   25 मार्च 2026
     30 शव्वाल  23 अप्रैल 2026
     ईद-उल-अजहा   27 मई 2026
     1 मुहर्रम   23 जून 2026
     10 मुहर्रम (आशूरा)   2 जुलाई 2026
     30 मुहर्रम   22 जुलाई 2026
     1 सफर  23 जुलाई 2026
     30 सफर   21 अगस्त 2026
      ईद-उल-मिलाद  25 अगस्त 2026
     1 जमादिउल आखिर   20 नवम्बर 2026
     30 जमादिउल आखिर   19 दिसम्बर 2026  

    यह भी पढ़ें- Jain Festival Calendar 2026: यहां जानें साल 2026 में पड़ने वाले जैन धर्म के व्रत-त्योहार की तारीख और समय

    यह भी पढ़ें- January 2026 Calendar: त्योहारों के जश्न से होगा नए साल का आगाज, अभी नोट कर लें ये खास तारीखें

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।