    Sikh Festival Calendar 2026: लोहड़ी से लेकर गुरुनानक देव जयंती तक, जल्दी से नोट करें 2026 की ये तारीखें

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:18 AM (IST)

    काफी लंबे समय तक सिख धर्म में त्योहारों की तिथियां पारंपरिक विक्रमी पंचांग के अनुसार तय होती थीं। लेकिन साल 2003 में नानकशाही कैलेंडर (सौर कैलेंडर), ज ...और पढ़ें

     सिख धर्म के प्रमुख त्योहार 2026 (AI Generated Image)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सिख धर्म, दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में 5वां स्थान रखता है। इस धर्म के संस्थापक गुरुनानक देव जी (Guru Nanak Dev) रहे हैं, जो सिखों के पहले गुरु भी थे। सिख धर्म मुख्य आधार एकता, प्रेम और एक ईश्वर में विश्वास रखना है। नए साल के आते ही लोगों को त्योहारों का बसेब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में आप 2026 के लिए सिख धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों का कैलेंडर यहां देख सकते हैं।

    तारीख दिन व्रत-त्योहार
    13 जनवरी 2026  मंगलवार  लोहड़ी
    31 जनवरी 2026   शनिवार गुरु हरराय जयंती
    04 मार्च 2026   बुधवार होला मोहल्ला शुरू
    06 मार्च 2026  शुक्रवार  होला मोहल्ला समाप्त
    1र्च 2026  मंगलवार  गुरु हरराय गुरयाई
    19 मार्च 2026  गुरुवार  गुरु अमरदास गुरयाई
    22 मार्च 2026  रविवार  गुरु अंगद देव ज्योति जोत
    23 मार्च 2026  सोमवार  गुरु हरगोबिंद सिंह ज्योति जोत
    01 अप्रैल 2026  बुधवार  गुरु हरकिशन सिंह ज्योति जोत
    01 अप्रैल 2026  बुधवार  गुरु तेग बहादुर गुरयाई
    07 अप्रैल 2026  मंगलवार  गुरु तेग बहादुर जयंती
    09 अप्रैल 2026  गुरुवार  गुरु अर्जुन देव जयंती
    14 अप्रैल 2026  मंगलवार  बैसाखी
    18 अप्रैल 2026  शनिवार  गुरु अंगद देव जयंती
    30 अप्रैल 2026  गुरुवार  गुरु अमरदास जयंती
    10 मई 2026  रविवार  गुरु हरगोबिंद सिंह गुरयाई
    18 जून 2026  गुरुवार  गुरु अर्जुन देव ज्योति जोत
    30 जून 2026  मंगलवार  गुरु हरगोबिंद सिंह जयंती
    07 अगस्त 2026  शुक्रवार  गुरु हरकिशन सिंह जयंती
    12 सितंबर 2026  शनिवार  गुरु ग्रंथ साहिब जयंती
    13 सितंबर 2026  रविवार  गुरु अर्जुन देव गुरयाई
    14 सितंबर 2026  सोमवार  गुरु रामदास ज्योति जोत
    24 सितंबर 2026  गुरुवार  गुरु रामदास गुरयाई
    26 सितंबर 2026  शनिवार  गुरु अमरदास ज्योति जोत
    01 अक्टूबर 2026  गुरुवार  गुरु अंगद देव गुरयाई
    05 अक्टूबर 2026  सोमवार  गुरु नानक देव ज्योति जोत
    27 अक्टूबर 2026  मंगलवार  गुरु रामदास जयंती
    14 नवंबर 2026  शनिवार  गुरु गोबिंद सिंह ज्योति जोत

    24 नवंबर 2026 

    मंगलवार 

    गुरु नानक देव जयंती
    12 दिसंबर 2026  शनिवार  गुरु गोबिंद सिंह गुरयाई
    14 दिसंबर 2026 सोमवार गुरु तेग बहादुर ज्योति जोत

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।