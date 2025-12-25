Sikh Festival Calendar 2026: लोहड़ी से लेकर गुरुनानक देव जयंती तक, जल्दी से नोट करें 2026 की ये तारीखें

तारीख दिन व्रत-त्योहार

13 जनवरी 2026 मंगलवार लोहड़ी

31 जनवरी 2026 शनिवार गुरु हरराय जयंती

04 मार्च 2026 बुधवार होला मोहल्ला शुरू

06 मार्च 2026 शुक्रवार होला मोहल्ला समाप्त

1र्च 2026 मंगलवार गुरु हरराय गुरयाई

19 मार्च 2026 गुरुवार गुरु अमरदास गुरयाई

22 मार्च 2026 रविवार गुरु अंगद देव ज्योति जोत

23 मार्च 2026 सोमवार गुरु हरगोबिंद सिंह ज्योति जोत

01 अप्रैल 2026 बुधवार गुरु हरकिशन सिंह ज्योति जोत

01 अप्रैल 2026 बुधवार गुरु तेग बहादुर गुरयाई

07 अप्रैल 2026 मंगलवार गुरु तेग बहादुर जयंती

09 अप्रैल 2026 गुरुवार गुरु अर्जुन देव जयंती

14 अप्रैल 2026 मंगलवार बैसाखी

18 अप्रैल 2026 शनिवार गुरु अंगद देव जयंती

30 अप्रैल 2026 गुरुवार गुरु अमरदास जयंती

10 मई 2026 रविवार गुरु हरगोबिंद सिंह गुरयाई

18 जून 2026 गुरुवार गुरु अर्जुन देव ज्योति जोत

30 जून 2026 मंगलवार गुरु हरगोबिंद सिंह जयंती

07 अगस्त 2026 शुक्रवार गुरु हरकिशन सिंह जयंती

12 सितंबर 2026 शनिवार गुरु ग्रंथ साहिब जयंती

13 सितंबर 2026 रविवार गुरु अर्जुन देव गुरयाई

14 सितंबर 2026 सोमवार गुरु रामदास ज्योति जोत

24 सितंबर 2026 गुरुवार गुरु रामदास गुरयाई

26 सितंबर 2026 शनिवार गुरु अमरदास ज्योति जोत

01 अक्टूबर 2026 गुरुवार गुरु अंगद देव गुरयाई

05 अक्टूबर 2026 सोमवार गुरु नानक देव ज्योति जोत

27 अक्टूबर 2026 मंगलवार गुरु रामदास जयंती

14 नवंबर 2026 शनिवार गुरु गोबिंद सिंह ज्योति जोत

12 दिसंबर 2026 शनिवार गुरु गोबिंद सिंह गुरयाई