Sikh Festival Calendar 2026: लोहड़ी से लेकर गुरुनानक देव जयंती तक, जल्दी से नोट करें 2026 की ये तारीखें
काफी लंबे समय तक सिख धर्म में त्योहारों की तिथियां पारंपरिक विक्रमी पंचांग के अनुसार तय होती थीं। लेकिन साल 2003 में नानकशाही कैलेंडर (सौर कैलेंडर), ज ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सिख धर्म, दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में 5वां स्थान रखता है। इस धर्म के संस्थापक गुरुनानक देव जी (Guru Nanak Dev) रहे हैं, जो सिखों के पहले गुरु भी थे। सिख धर्म मुख्य आधार एकता, प्रेम और एक ईश्वर में विश्वास रखना है। नए साल के आते ही लोगों को त्योहारों का बसेब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में आप 2026 के लिए सिख धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों का कैलेंडर यहां देख सकते हैं।
|तारीख
|दिन
|व्रत-त्योहार
|13 जनवरी 2026
|मंगलवार
|लोहड़ी
|31 जनवरी 2026
|शनिवार
|गुरु हरराय जयंती
|04 मार्च 2026
|बुधवार
|होला मोहल्ला शुरू
|06 मार्च 2026
|शुक्रवार
|होला मोहल्ला समाप्त
|1र्च 2026
|मंगलवार
|गुरु हरराय गुरयाई
|19 मार्च 2026
|गुरुवार
|गुरु अमरदास गुरयाई
|22 मार्च 2026
|रविवार
|गुरु अंगद देव ज्योति जोत
|23 मार्च 2026
|सोमवार
|गुरु हरगोबिंद सिंह ज्योति जोत
|01 अप्रैल 2026
|बुधवार
|गुरु हरकिशन सिंह ज्योति जोत
|01 अप्रैल 2026
|बुधवार
|गुरु तेग बहादुर गुरयाई
|07 अप्रैल 2026
|मंगलवार
|गुरु तेग बहादुर जयंती
|09 अप्रैल 2026
|गुरुवार
|गुरु अर्जुन देव जयंती
|14 अप्रैल 2026
|मंगलवार
|बैसाखी
|18 अप्रैल 2026
|शनिवार
|गुरु अंगद देव जयंती
|30 अप्रैल 2026
|गुरुवार
|गुरु अमरदास जयंती
|10 मई 2026
|रविवार
|गुरु हरगोबिंद सिंह गुरयाई
|18 जून 2026
|गुरुवार
|गुरु अर्जुन देव ज्योति जोत
|30 जून 2026
|मंगलवार
|गुरु हरगोबिंद सिंह जयंती
|07 अगस्त 2026
|शुक्रवार
|गुरु हरकिशन सिंह जयंती
|12 सितंबर 2026
|शनिवार
|गुरु ग्रंथ साहिब जयंती
|13 सितंबर 2026
|रविवार
|गुरु अर्जुन देव गुरयाई
|14 सितंबर 2026
|सोमवार
|गुरु रामदास ज्योति जोत
|24 सितंबर 2026
|गुरुवार
|गुरु रामदास गुरयाई
|26 सितंबर 2026
|शनिवार
|गुरु अमरदास ज्योति जोत
|01 अक्टूबर 2026
|गुरुवार
|गुरु अंगद देव गुरयाई
|05 अक्टूबर 2026
|सोमवार
|गुरु नानक देव ज्योति जोत
|27 अक्टूबर 2026
|मंगलवार
|गुरु रामदास जयंती
|14 नवंबर 2026
|शनिवार
|गुरु गोबिंद सिंह ज्योति जोत
|
24 नवंबर 2026
|
मंगलवार
|
गुरु नानक देव जयंती
|12 दिसंबर 2026
|शनिवार
|गुरु गोबिंद सिंह गुरयाई
|14 दिसंबर 2026
|सोमवार
|गुरु तेग बहादुर ज्योति जोत
