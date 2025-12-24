Lohri 2026 Date: 13 या 14 जनवरी, नए साल में कब मनाई जाएगी लोहड़ी, दूर करें सारा कन्फ्यूजन

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। लोहड़ी सिखों का महत्वपूर्ण पर्व है, जो मुख्य तौर से पंजाब में मनाया जाता है। लोहड़ी को लाल लोई के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग अलाव जलाकर उसमें नए गेहूं और जौ की बालियों को अर्पित करते हैं। इसके साथ ही पारंपरिक नृत्य व गीत गाए जाते हैं और एक-दूसरे को लोहड़ी (Lohri Date 2026) की बधाई दी जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में लोहड़ी कब है।

