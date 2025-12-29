January 2026 Calendar: त्योहारों के जश्न से होगा नए साल का आगाज, अभी नोट कर लें ये खास तारीखें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है और जनवरी का महीना इसका शानदार आगाज करता है। जी हां, साल 2026 का पहला महीना सिर्फ कैलेंडर बदलने का समय नहीं है, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कई महत्वपूर्ण दिनों का प्रतीक है।
चाहे वह भारत के राष्ट्रीय पर्व हों या दुनिया भर में मनाए जाने वाले जागरूकता दिवस, जनवरी 2026 हर दिन कुछ न कुछ खास लेकर आ रहा है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं जनवरी की उन प्रमुख तारीखों (January 2026 Important Days) के बारे में जो इस महीने को बेहद खास बनाने जा रही हैं।
जनवरी 2026 के नेशनल-इंटरनेशनल इवेंट्स की लिस्ट
|तारीख
|महत्वपूर्ण दिन
|1 जनवरी
|वैश्विक परिवार दिवस (Global Family Day)
|2 जनवरी
|विश्व अंतर्मुखी दिवस (World Introvert Day)
|3 जनवरी
|अंतरराष्ट्रीय मन-शरीर कल्याण दिवस (International Mind-Body Wellness Day)
|4 जनवरी
|विश्व ब्रेल दिवस (World Braille Day)
|5 जनवरी
|राष्ट्रीय पक्षी दिवस (National Bird Day)
|6 जनवरी
|विश्व युद्ध अनाथ दिवस (World Day of War Orphans)
|6 जनवरी
|गुरु गोबिंद सिंह जयंती (Guru Gobind Singh Jayanti)
|7 जनवरी
|महायान नव वर्ष (Mahayana New Year)
|8 जनवरी
|अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस (African National Congress Foundation Day)
|8 जनवरी
|पृथ्वी घूर्णन दिवस (Earth’s Rotation Day)
|9 जनवरी
|एनआरआई दिवस / प्रवासी भारतीय दिवस (NRI Day / Pravasi Bharatiya Divas)
|10 जनवरी
|विश्व हिंदी दिवस (World Hindi Day)
|11 जनवरी
|लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि (Death Anniversary of Lal Bahadur Shastri)
|11 जनवरी
|राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस (National Human Trafficking Awareness Day)
|12 जनवरी
|राष्ट्रीय युवा दिवस (National Youth Day)
|13 जनवरी
|लोहड़ी (Lohri)
|14 जनवरी
|मकर संक्रांति (Makar Sankranti)
|15 जनवरी
|पोंगल (Pongal)
|15 जनवरी
|भारतीय सेना दिवस (Indian Army Day)
|16 जनवरी
|राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस (National Startup Day)
|17 जनवरी
|बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस (Benjamin Franklin Day)
|19 जनवरी
|कोकबोरोक दिवस (Kokborok Day)
|20 जनवरी
|पेंगुइन जागरूकता दिवस (Penguin Awareness Day)
|20 जनवरी
|मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस (Martin Luther King Jr. Day)
|21 जनवरी
|त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस (Tripura, Manipur & Meghalaya Foundation Day)
|22 जनवरी
|वीडलेस वेडनेसडे (Weedless Wednesday)
|23 जनवरी
|नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती (Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti)
|24 जनवरी
|राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day)
|24 जनवरी
|अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस (International Day of Education)
|25 जनवरी
|राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters’ Day)
|25 जनवरी
|राष्ट्रीय पर्यटन दिवस (National Tourism Day)
|25 जन - 2 फरवरी
|काला घोड़ा महोत्सव (Kala Ghoda Festival)
|26 जनवरी
|गणतंत्र दिवस (Republic Day)
|26 जनवरी
|अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस (International Customs Day)
|27 जनवरी
|नेशनल ज्योग्राफिक डे (National Geographic Day)
|28 जनवरी
|लाला लाजपत राय जयंती (Birth Anniversary of Lala Lajpat Rai)
|28 जनवरी
|के. एम. करियप्पा जयंती (K. M. Cariappa Jayanti)
|29 जनवरी
|भारतीय समाचार पत्र दिवस (Indian Newspaper Day)
|30 जनवरी
|शहीद दिवस (Martyrs’ Day / Shaheed Diwas)
|30 जनवरी
|विश्व कुष्ठ रोग दिवस (World Leprosy Day)
|31 जनवरी
|अंतरराष्ट्रीय जेबरा दिवस (International Zebra Day)
