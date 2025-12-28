2026 में छुट्टियों की भरमार, अभी से देख लें लॉन्ग वीकेंड की पूरी लिस्ट और करें घूमने की प्लानिंग

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कुछ ही दिनों में साल 2025 का अंत और नए साल की शुरुआत होने वाली है। नए साल को लेकर लोग अक्सर एक्साइटेड रहते हैं और कई तरह की प्लानिंग भी करते हैं। नया साल घूमने-फिरने और ब्रेक प्लान करने वालों के लिए खास रहने वाला है। साल की शुरुआत ही छुट्टियों से हो रही है और पूरे 12 महीने में कुल 15 लॉन्ग वीकेंड हैं।

जनवरी से दिसंबर तक में अगर वीकेंड के साथ कुछ रेगुलर लीव्स को स्मार्ट तरीके से प्लान किया जाए, तो करीब 50 दिन तक की छुट्टियों का मजा ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि अगले साल में कब-कब लॉन्ग वीकेंड रहने वाले हैं।

जनवरी (Picture Credit - Canva) 1 तारीख को न्यू ईयर के मौके पर आमतौर पर सभी दफ्तरों का ऑफ रहता है। वहीं, 3 और 4 तारीख को शनिवार और रविवार होने की वजह से छुट्टी रहेगी। इसके अलावा, 26 जनवरी को सोमवार पड़ रहा है और उससे पहले शनिवार और रविवार का अच्छा मौका है।

फरवरी जनवरी में इन लॉन्ग वीकेंड लेने के बाद फरवरी में के महीने में कोई भी लॉन्ग वीकेंड नहीं रहेगा। वहीं, मार्च में तीन दिन का छुट्टी रहने वाली है। मार्च (Picture Credit - Canva) बता दें कि मार्च के महीने में 20, 21 और 22 को लॉन्ग वीकेंड रहने वाला है। 20 को ईद-उल-फितर और इसके बाद 21-22 को शनिवार और रविवार का अवकाश है। अप्रैल अब बारी है अप्रैल की इस महीने में 3 तारीख को गुड फ्राइडे होने के साथ 4 और 5 को शनिवार और रविवार होने का कारण तीन दिन की छुट्टी रहेगी। इस दौरान आप बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं।

मई मई में दो लॉन्ग वीकेंड बन रहे हैं। 1 को बुद्ध पूर्णिमा और 2-3 तारीख को वीकेंड होने के कारण घूमने का प्लान बन सकता है। वहीं, 23-24 को शनिवार-संडे और 25 को एक छुट्टी लें और 26 को ईद-उल-अजहा पर ऑफ रहेगा।