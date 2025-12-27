दिल्ली के पास ये 5 जगहें हैं New Year सेलिब्रेशन के लिए बेस्ट, कम बजट में भी खूब आएगा मजा
क्या आप भी इस उलझन में हैं कि इस बार New Year पर कहां जाएं? दिल्ली के ट्रैफिक और महंगे क्लब्स से अगर आप बोर हो चुके हैं, तो चिंता मत कीजिए। दिल्ली के ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जरा सोचिए... 31 दिसंबर की रात है, घड़ी में 12 बजने वाले हैं और आप किसी महंगे क्लब के बाहर लंबी लाइन में खड़े हैं या फिर दिल्ली के भयंकर ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। कैसा लगेगा? बिलकुल बेकार, है ना?
हर साल हम यही सोचते हैं कि न्यू ईयर (New Year 2026) पर कुछ तूफानी करेंगे, लेकिन आखिर में वही भीड़-भाड़ और महंगे बिल हाथ लगते हैं। ऐसे में, क्यों न इस बार पुराने 'पार्टी और पब' वाले रूटीन को तोड़ा जाए?
अगर आपका दिल दिल्ली के शोर से दूर, खुली हवा और सुकून ढूंढ रहा है,और जेब भी थोड़ी टाइट है, तो फिक्र मत कीजिए। हमने आपके लिए दिल्ली के आस-पास 5 ऐसी जगहें ढूंढी हैं, जहां कम बजट में भी नजारे ऐसे मिलेंगे कि आपका नया साल सच में 'हैप्पी' हो जाएगा।
(Image Source: AI-Generated)
ऋषिकेश
अगर आपको ठंडी हवा, नदी का किनारा और दोस्तों के साथ 'बॉनफायर' पसंद है, तो ऋषिकेश से बेहतर कुछ नहीं है। यहां आप गंगा किनारे कैंपिंग कर सकते हैं और राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। यहां के कैफे का खाना और शाम की आरती आपके नए साल की शुरुआत को पॉजिटिव और यादगार बना देगी। सबसे अच्छी बात यह है कि यह जेब पर भारी भी नहीं पड़ता।
लैंसडाउन
शांति और खूबसूरती दिल्ली से करीब 6-7 घंटे की दूरी पर बसा लैंसडाउन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें भीड़-भाड़ बिलकुल पसंद नहीं। यह एक बहुत ही शांत और साफ-सुथरा हिल स्टेशन है। यहां की 'टिप एंड टॉप' जगह से पहाड़ों का नजारा देखना एक अलग ही सुकून देता है। यहां का बजट भी काफी कम है और आप यहां प्रकृति की गोद में सुकून से अपना नया साल मना सकते हैं।
मोरनी हिल्स
दिल्ली के सबसे पास अगर आपके पास समय कम है और आप ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, तो हरियाणा का मोरनी हिल्स आपके लिए 'छिपा हुआ खजाना' है। यह दिल्ली के बेहद करीब है। यहां की टिक्कर ताल झील के किनारे आप पिकनिक मना सकते हैं। कम बजट में पहाड़ों का फील लेने के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन है।
अलवर और सरिस्का
अगर आपको पहाड़ों से ज्यादा किले और इतिहास में दिलचस्पी है, तो राजस्थान की तरफ रूख कर सकते हैं। अलवर दिल्ली से बहुत पास है। यहां आप 'बाला किला' देख सकते हैं और सरिस्का टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का मजा ले सकते हैं। यहां के राजस्थानी खाने का स्वाद आपके न्यू ईयर सेलिब्रेशन को और भी मजेदार बना देगा।
आगरा
अगर आप 'लॉन्ग ड्राइव' पर जाना चाहते हैं और एक दिन में ही वापस आना चाहते हैं, तो आगरा सदाबहार है। ताज महल के दीदार के साथ साल की शुरुआत करना किसे अच्छा नहीं लगेगा? यमुना घाट पर बैठकर डूबते सूरज को देखना और आगरा का मशहूर पेठा खाना- यह एक परफेक्ट प्लान हो सकता है।
साल खत्म होने वाला है, इससे पहले कि होटल्स फुल हो जाएं, अपना ट्रिप प्लान कर लीजिए। ध्यान रहे, नए साल का जश्न सिर्फ पार्टी करने में नहीं, बल्कि नई यादें बनाने में है।
यह भी पढ़ें- पिकनिक के साथ न्यू ईयर का जश्न, ऋषिकेश में इन पलों को यादगार बनाने के लिए होटल-कैंपों में है खास तैयारी
यह भी पढ़ें- नए साल का स्वागत करने के लिए कश्मीर घाटी में पर्यटकों का सैलाब, श्रीनगर-गुलमर्ग और पहलगाम में होटल फुल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।