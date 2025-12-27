पिकनिक के साथ न्यू ईयर का जश्न, ऋषिकेश में इन पलों को यादगार बनाने के लिए होटल-कैंपों में है खास तैयारी

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश : पर्यटन नगरी ऋषिकेश में नव वर्ष मनाने को लेकर सैलानी उत्साहित हैं। ऋषिकेश, मुनिकीरेती, तपोवन, शिवपुरी व लक्ष्मणझूला आदि प्रमुख क्षेत्रों में होटल व कैंपों की एडवांस बुकिंग में लगातार तेजी आ रही है। वहीं, स्कूलों के अवकाश शुरू होने व सप्ताहांत के चलते ऋषिकेश में पर्यटक वाहनों का दबाव भी शुरू होने लगा है। इससे पर्यटन क्षेत्रों में रौनक देखने को मिल रही है।



वैसे नव वर्ष आने को चार दिन शेष हैं, लेकिन ऋषिकेश व आस-पास के प्रमुख क्षेत्रों में होटल व कैंपों में सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होने लगा है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के सैलानी सर्वाधिक हैं।

होटल व कैंपों में भी सैलानियों के नव वर्ष को यादगार बनाने के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। म्यूजिक एंड डांस पार्टी, संगीत संध्या, मनोरंजन व सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। प्रकृति के बीच नव वर्ष में प्रवेश करने का अनुभव भी खास रहेगा।

जीएमवीएन गेस्ट हाउस में भी बढ़ी बुकिंग ऋषिकेश व मुनिकीरेती स्थित जीएमवीएन के गेस्ट हाउस में भी एडवांस बुकिंग 60 प्रतिशत से अधिक है। जीएमवीएन गेस्ट हाउस के रूम की भी खासी मांग है। आने वाले दो से तीन दिनों में बुकिंग में तेजी आने की संभावना है। जीएमवीएन में भी पर्यटकों के लिए बोर्न फायर, मनोरंजन गतिविधि समेत ई-चार्जिंग स्टेशन की सुविधा विकसित की गई है।

मुनिकीरेती, तपोवन, लक्ष्मणझूला सबसे लोकप्रिय मुनिकीरेती के होटल कारोबारी बचन पोखरियाल ने बताया कि मुनिकीरेती, तपोवन, शिवपुरी व लक्ष्मणझूला आदि क्षेत्रों में होटल की सर्वाधिक मांग है। यहां गंगा के किनारे शांत वादियों के बीच सैलानियों को समय बिताना बेहद पसंद है।