थर्टी फस्ट के जश्न के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे सैलानी, चकराता में 75 प्रतिशत होटल व होमस्टे बुक; पर्यटकों को बर्फबारी का इंतजार
चकराता में थर्टी फर्स्ट के जश्न के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 75 प्रतिशत होटल, होमस्टे और रिसार्ट पहले ही बुक हो चुके हैं। पर्यटक बर्फबारी ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण चकराता : थर्टी फर्स्ट के जश्न के लिए चकराता के 75 प्रतिशत होटल, होमस्टे व रिसार्ट बुक हो चुके हैं। इन दिनों यहां पर्यटन स्थलों पर रौनक है। सभी पर्यटक बर्फबारी देखने की इच्छा मन में लेकर यहां आए हैं। उन्हें उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक बर्फबारी जरूर होगी।
क्रिसमस से पूर्व ही यहां देश भर से पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। इससे चकराता में रौनक बढ़ गई। अब पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 31 दिसंबर से पहले ही यहां बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से स्थानीय व्यापारी भी खुश हैं।
गौरतलब है कि प्राकृतिक सौंदर्य व सुकून देने वाले वातावरण के कारण ही चकराता में पर्यटक आते हैं। चकराता छावनी बाजार में पर्यटकों की आमद बढ़ने से रौनक है।
चकराता के साथ ही टाइगर फाल, लोखंडी, बुधेर, कोटी कनासर, चिलमिरी टाप, रामताल गार्डन सहित आसपास के अनेक स्थलों पर शु्क्रवार को पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। होटल एसोसिएशन अध्यक्ष दिगंबर सिंह चौहान ने बताया कि चकराता क्षेत्र के लगभग 75 प्रतिशत होटल बुक हो चुके हैं।
स्थानीय निवासी राजेंद्र चौहान, पीयूष जोशी, रोहन राणा, दिनेश चौहान, रघुवीर सिंह, सक्षम जोशी आदि का कहना है कि जिस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है। उससे दिसंबर अंत तक ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हो सकती है। ऐसा हुआ तो पर्यटन व्यवसाय तो बढ़ेगा ही, साथ ही विभिन्न राज्यों से आने वाले पर्यटकों की बर्फबारी देखने की इच्छा भी पूरी होगी।
