पर्यटकों से गुलजार हुईं चकराता की वादियां, 70 प्रतिशत होटल बुक; बस बर्फबारी का है इंतजार

संवाद सूत्र, जागरण चकराता: क्रिसमस के मौके पर चकराता में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। विभिन्न राज्यों के पर्यटकों ने जहां के होटलों, होमस्टे और रिसार्ट में रुककर सर्द मौसम का आनंद लिया। पर्यटकों की क्रिसमस पार्टी के लिए होटलों, होमस्टे और रिसार्ट में खास इंतजाम किए गए थे। सैलानियों के यहां पहुंचने पर पूरा क्षेत्र चहल-पहल से गुलजार हो गया। इससे पर्यटन आधारित कारोबारियों के चेहरे खिल उठे।

इस बार बर्फबारी न होने से पर्यटन व्यवसाय ठंडा था। लेकिन क्रिसमस और थर्टी फर्स्ट के जश्न के लिए पर्यटकों के उमड़ने से व्यवसाय को पंख लग गए। चकराता सहित आसपास के इलाकों में पर्यटन गतिविधियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। चकराता में देशभर से पहुंचे सैलानियों की भारी आमद ने क्षेत्र को पूरी तरह से उत्सव के रंग में रंग दिया है। शांत वातावरण, देवदार के घने जंगल और मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध चकराता इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है।

छावनी क्षेत्र में सीमित संख्या में ही सैलानी नजर आए, जिसका मुख्य कारण यह रहा कि अधिकांश पर्यटक छावनी बाजार से बाहर बने होटल, रिसार्ट और होमस्टे में ठहरे हुए हैं। पर्यटन स्थलों पर दिनभर वाहनों की आवाजाही बनी रही और स्थानीय व्यवसायों में रौनक दिखाई दी। स्थानीय निवासी रोहन राणा, दिनेश चौहान, रघुवीर सिंह, सक्षम जोशी, पीयूष जोशी और राजेंद्र चौहान ने बताया कि क्रिसमस के जश्न को लेकर देश के विभिन्न शहरों से सैलानी चकराता पहुंचे हैं। इससे होटल, ढाबे, टैक्सी चालक, गाइड और छोटे व्यापारियों को अच्छा लाभ मिल रहा है।

इन पर्यटन स्थलों पर रही ज्यादा भीड़ खासकर छावनी बाजार से बाहर स्थित पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का सबसे अधिक जमावड़ा देखने को मिला। टाइगर फाल, लोखंडी, बुधेर, कोटी कनासर, चिलमिरी टाप, रामताल गार्डन सहित आसपास के अनेक दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी भीड़ नजर आई। सैलानी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के साथ-साथ क्रिसमस का जश्न मनाते नजर आए।

चकराता के 70 प्रतिशत होटल पूरी तरह फुल होटल एसोसिएशन अध्यक्ष दिगंबर सिंह चौहान ने बताया कि चकराता क्षेत्र के लगभग 70 प्रतिशत होटल पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों से लगातार होटल और होमस्टे का फुल होना यह संकेत देता है कि पर्यटकों में चकराता के प्रति लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है।

इसी कारण क्षेत्र में लगातार नए होटल, रिसार्ट और होमस्टे का निर्माण हो रहा है, जिससे पर्यटकों को अलग-अलग स्थानों पर ठहरने के बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। न्यू ईयर पर पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन और स्थानीय व्यवसायी भी पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं।

पूरी नहीं हुई बर्फबारी देखने की चाह चकराता खास तौर से दिसंबर की बर्फबारी के लिए जाना जाता है। इसीलिए इस समय यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। क्रिसमस या नव वर्ष के मौके पर होने वाली बर्फबारी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। मगर इस बार क्रिसमस पर बर्फबारी का आनंद लेने की तमन्ना लेकर यहां पहुंचे पर्यटकों की चाह पूरी नहीं हुई।