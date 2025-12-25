क्रिसमस, वीकेंड और नववर्ष पर देहरादून-मसूरी जाने से पहले पढ़ लें यह खबर, पुलिस ने जारी किया खास ट्रैफिक प्लान

जागरण संवाददाता, देहरादून: नववर्ष-क्रिसमस और वीकेंड के अवसर पर देहरादून-मसूरी मार्ग पर बढ़ने वाली पर्यटक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दून पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान एवं एडवाइजरी जारी की है। पुलिस का उद्देश्य यातायात को सुचारू बनाए रखना, जाम की स्थिति से बचना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आमजन से अपील है कि ट्रैफिक प्लान देखकर ही घर से निकलें।