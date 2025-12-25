क्रिसमस, वीकेंड और नववर्ष पर देहरादून-मसूरी जाने से पहले पढ़ लें यह खबर, पुलिस ने जारी किया खास ट्रैफिक प्लान
जागरण संवाददाता, देहरादून: नववर्ष-क्रिसमस और वीकेंड के अवसर पर देहरादून-मसूरी मार्ग पर बढ़ने वाली पर्यटक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दून पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान एवं एडवाइजरी जारी की है। पुलिस का उद्देश्य यातायात को सुचारू बनाए रखना, जाम की स्थिति से बचना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आमजन से अपील है कि ट्रैफिक प्लान देखकर ही घर से निकलें।
मसूरी जाने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान
दिल्ली/रुड़की/सहारनपुर से मसूरी जाने वाले वाहन
- दिल्ली-रुड़की-सहारनपुर-मोहंड-आशारोड़ी-आइएसबीटी-शिमला बाईपास-सेंट ज्यूड्स चौक-बल्लूपुर चौक-गढ़ीकैंट-अनारवाला-जोहड़ी गांव-मसूरी रोड-कुठालगेट-मसूरी।
हरिद्वार/ऋषिकेश से मसूरी जाने वाले वाहन (प्लान-ए)
- हरिद्वार/ऋषिकेश-हर्रावाला-मोहकमपुर फ्लाईओवर-जोगीवाला (कैलाश अस्पताल से यू-टर्न)-पुलिया नंबर-06-रिंग रोड-लाडपुर-सहस्रधारा क्रासिंग-आइटी पार्क-किरसाली चौक-साईं मंदिर तिराहा-मसूरी डायवर्जन-कुठालगेट-मसूरी।
शहर में अधिक दबाव होने पर (प्लान-बी)
- हरिद्वार-नेपाली फार्म-भानियावाला-एयरपोर्ट-थानो रोड-महाराणा प्रताप चौक-लाडपुर-सहस्रधारा क्रासिंग-आइटी पार्क-किरसाली चौक-साईं मंदिर-मसूरी डायवर्जन-कुठालगेट-मसूरी।
वापसी रूट
- मसूरी-कुठालगेट-ओल्ड राजपुर रोड-राजपुर-साईं मंदिर-किरसाली चौक-आइटी पार्क-तपोवन बाईपास-नालापानी चौक-लाडपुर-जोगीवाला से हरिद्वार/ऋषिकेश/आइएसबीटी।
मसूरी में पार्किंग व्यवस्था
- नववर्ष पर मसूरी में लगभग 3500 से अधिक वाहनों की पार्किंग क्षमता उपलब्ध कराई गई है।
- प्रमुख पार्किंग स्थल: पिक्चर पैलेस, लंढौर रोड, कैंप्टी टैक्सी स्टैंड, टाउन हॉल, किंग क्रेग, होटल पार्किंग, गज्जी बैंड सहित अन्य स्थान।
पार्किंग प्लान
- पार्किंग क्षमता का 70 प्रतिशत भरने पर प्लान-बी लागू
- किंग क्रेग पार्किंग में वाहन खड़े कर लोकल टैक्सी/शटल सेवा से पर्यटकों को गंतव्य भेजा जाएगा।
- किंग क्रेग फुल होने पर प्लान-C के तहत गज्जी बैंड से टैक्सी सेवा
देहरादून शहर का ट्रैफिक प्लान
- राजपुर रोड व पैसिफिक मॉल पर दबाव होने पर मसूरी से आने वाला ट्रैफिक साईं मंदिर से आइटी पार्क की ओर डायवर्ट
- एनेक्सी/सीएसडी तिराहा से दिलाराम चौक की ओर ट्रैफिक जोहड़ी गांव की ओर मोड़ा जाएगा
- घंटाघर क्षेत्र में दबाव होने पर ओरियंट, बुद्धा और तहसील चौक से डायवर्जन
शहर की प्रमुख पार्किंग
- रेंजर्स ग्राउंड, परेड ग्राउंड, एमडीडीए पार्किंग, राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स, कनक चौक मल्टीलेवल पार्किंग सहित 1700 से अधिक कारों की क्षमता।
क्रिसमस पर देहरादून–मसूरी में ट्रैफिक प्लान व पार्किंग व्यवस्था
सैंट्रियो माल
- माल की पार्किंग फुल होने पर वाहनों को इन स्थानों पर खड़ा किया जा सकेगा- एनसीआर प्लाजा, पासपोर्ट कार्यालय के पास हाथीबड़कला, बक्शी प्लाजा पासपोर्ट कार्यालय के पास हाथीबड़कला।
पैसिफिक माल/राजपुर रोड
- माल व आसपास के कांप्लेक्स की पार्किंग भरने पर नगर निगम की ओर से रोड साइड पेड पार्किंग की व्यवस्था: स्कालर होम से आइसीआइसीआइ बैंक राजपुर रोड तक सड़क के एक ओर पैसिफिक हिल्स के सामने सड़क के एक ओर
क्रास रोड माल
- माल की पार्किंग फुल होने की स्थिति में माल के निकट स्थित मैदान में वाहन पार्क किए जा सकेंगे।
- नैनी बेकरी/एलोरा-सीएनआइ चर्च (ग्लोब चौक क्षेत्र)
यहां पार्किंग भरने पर पेड पार्किंग की सुविधा:
- बहल चौक पर आनंदम स्वीट शाप के सामने, ओरियंट चौक स्थित पंजाब ज्वैलर्स से पार्क व्यू होटल तक सड़क किनारे, जेजे टावर एचडीएफसी बैंक के पास बहल चौक, सेंट फ्रांसिस चर्च के लिए परेड ग्राउंड (तिब्बती मार्केट के सामने), सेंट जान चर्च (दून अस्पताल के पास) के लिए राजीव गांधी कांप्लेक्स तहसील चौक।
मसूरी में क्रिसमस आयोजन व अतिरिक्त पार्किंग
- लाइब्रेरी चौक क्षेत्र: कैंप्टी टैक्सी स्टैंड
- पिक्चर पैलेस (कुलड़ी): किंग क्रेग मल्टीस्टोरी पार्किंग
