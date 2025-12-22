गुलाबी सर्दी के लिए सज-धजकर तैयार पहाड़ों की रानी मसूरी, 24 से 29 दिसंबर तक होंगे विंटरलाइन कार्निवाल

संवाद सहयोगी, जागरण मसूरी : पहाड़ों की रानी मसूरी आगामी 24 से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विंटरलाइन कार्निवाल के लिए पूरी तरह तैयार है। कार्निवाल को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मसूरी महोत्सव समिति के सचिव एवं उपजिलाधिकारी राहुल आनंद ने कचहरी परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय सभागार में कार्निवाल का ब्रोशर जारी किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बताया कि इस वर्ष उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों की थीम निर्धारित की गई है। जिसमें राज्य के संघर्ष, संस्कृति और विकास को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा। उपजिलाधिकारी ने जानकारी दी कि विंटरलाइन कार्निवाल का पहला दिन उत्तराखंड आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी को समर्पित रहेगा। इस अवसर पर उनके जीवन पर आधारित डाक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही वीरभड़ माधोसिंह भंडारी के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन भी दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण होगा।

कार्निवाल के दृष्टिगत पूरे मसूरी शहर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। कार्निवाल का शुभारंभ बुधवार 24 दिसंबर को भव्य सांस्कृतिक शोभायात्रा से होगा, जिसमें राज्य के विकास, लोकसंस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम नगर पालिका टाउनहाल में आयोजित किए जाएंगे, जबकि दिन के कार्यक्रम लंढौर चौक, शहीद स्थल, गढ़वाल टैरेस, गांधी चौक और कंपनी बाग में संपन्न होंगे। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी और सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र रावत भी उपस्थित रहे।

साहसिक और पर्यटन गतिविधियां रहेंगी खास विंटरलाइन कार्निवाल के दौरान मार्शल आर्ट, कराटे प्रदर्शन, चट्टान आरोहण-अवरोहण, वन एवं पर्यटन विभाग द्वारा बर्ड वाचिंग, ट्रेकिंग और फोटोग्राफी जैसे साहसिक व प्रकृति आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। माउंटेन बाइक और स्पोर्ट्स बाइक रैली भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। जार्ज एवरेस्ट स्थित म्यूजियम के माध्यम से मसूरी के इतिहास को दर्शाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड के पारंपरिक परिधानों पर आधारित फैशन शो, फूड फेस्टिवल और स्टार गेजिंग कार्यक्रम भी कार्निवाल को यादगार बनाएंगे।