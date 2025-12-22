Language
    गुलाबी सर्दी के लिए सज-धजकर तैयार पहाड़ों की रानी मसूरी, 24 से 29 दिसंबर तक होंगे विंटरलाइन कार्निवाल

    By Surat Singh Rawat Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:53 PM (IST)

    पहाड़ों की रानी मसूरी गुलाबी सर्दी के लिए सज-धजकर तैयार है। 24 से 29 दिसंबर तक विंटरलाइन कार्निवाल का आयोजन होगा, जिसमें पर्यटकों के लिए कई आकर्षण हों ...और पढ़ें

    पहाड़ों की रानी मसूरी में कुछ ऐसा रहता है सुबह का नजारा।

    संवाद सहयोगी, जागरण मसूरी : पहाड़ों की रानी मसूरी आगामी 24 से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विंटरलाइन कार्निवाल के लिए पूरी तरह तैयार है। कार्निवाल को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मसूरी महोत्सव समिति के सचिव एवं उपजिलाधिकारी राहुल आनंद ने कचहरी परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय सभागार में कार्निवाल का ब्रोशर जारी किया।

    उन्होंने बताया कि इस वर्ष उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों की थीम निर्धारित की गई है। जिसमें राज्य के संघर्ष, संस्कृति और विकास को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा।

    उपजिलाधिकारी ने जानकारी दी कि विंटरलाइन कार्निवाल का पहला दिन उत्तराखंड आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी को समर्पित रहेगा। इस अवसर पर उनके जीवन पर आधारित डाक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही वीरभड़ माधोसिंह भंडारी के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन भी दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण होगा।

    कार्निवाल के दृष्टिगत पूरे मसूरी शहर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। कार्निवाल का शुभारंभ बुधवार 24 दिसंबर को भव्य सांस्कृतिक शोभायात्रा से होगा, जिसमें राज्य के विकास, लोकसंस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी।

    प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम नगर पालिका टाउनहाल में आयोजित किए जाएंगे, जबकि दिन के कार्यक्रम लंढौर चौक, शहीद स्थल, गढ़वाल टैरेस, गांधी चौक और कंपनी बाग में संपन्न होंगे। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी और सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र रावत भी उपस्थित रहे।

    साहसिक और पर्यटन गतिविधियां रहेंगी खास

    विंटरलाइन कार्निवाल के दौरान मार्शल आर्ट, कराटे प्रदर्शन, चट्टान आरोहण-अवरोहण, वन एवं पर्यटन विभाग द्वारा बर्ड वाचिंग, ट्रेकिंग और फोटोग्राफी जैसे साहसिक व प्रकृति आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

    माउंटेन बाइक और स्पोर्ट्स बाइक रैली भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। जार्ज एवरेस्ट स्थित म्यूजियम के माध्यम से मसूरी के इतिहास को दर्शाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड के पारंपरिक परिधानों पर आधारित फैशन शो, फूड फेस्टिवल और स्टार गेजिंग कार्यक्रम भी कार्निवाल को यादगार बनाएंगे।

    सांस्कृतिक संध्याओं के कार्यक्रम

    मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत 24 दिसंबर को माधोसिंह भंडारी नाटक, 25 दिसंबर को रोहन भारद्वाज एवं करिश्मा शाह नाइट, 26 दिसंबर को लोकगायिका रेशमा शाह, मीना राणा, गजेंद्र राणा, सौरभ मैठाणी और सुशील सुदरियाल की प्रस्तुतियां होंगी। 27 दिसंबर को हिमाचली लोकगायक विक्की चौहान, 28 दिसंबर को जितेंद्र पंवार, किशन महिपाल, रजनीकांत सेमवाल, विवेक नौटियाल, शिवानी नेगी और राक नाइट, जबकि 29 दिसंबर को हिमनाद बैंड और निखिल डी सूजा नाइट का आयोजन किया जाएगा।

