मसूरी में विंटरलाइन कार्निवाल 24 दिसंबर से, चले आइए; आपके लिए होंगे बेहद खास प्रोग्राम
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । पहाड़ों की रानी मसूरी में 24 से 29 दिसंबर तक विंटरलाइन कार्निवाल 2025 का आयोजन किया जाएगा। मसूरी के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए अधिकारियाें को दिशा-निर्देश दिए।
राजपुर रोड स्थित मंथन सभागार में विंटरलाइन कार्निवाल की तैयारियों की समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री जोशी ने सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। बैठक में शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एडवेंचर स्पोर्ट्स, प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां, फूड फेस्टिवल, मोटर बाइक रैली, मैराथन, नेचर वाक, स्टार गेजिंग, हिस्ट्री वाक और विंटेज रैली जैसी गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा हुई।
मंत्री ने कहा कि कार्निवाल के दौरान पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए पार्किंग, यातायात, सुरक्षा, पेयजल-विद्युत, अलाव और सफाई की व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने स्थानीय कलाकारों को अवसर देने और उत्तराखंड की संस्कृति को प्रमुखता देने पर जोर दिया।
फूड फेस्टिवल में पहाड़ी व्यंजनों के साथ मिलेट्स आधारित खाद्य उत्पादों को शामिल करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिलाधिकारी सविन बंसल, सीडीओ अभिनव शाह, एमडीडीए सचिव मोहन सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
