मसूरी के होटल में ठहरे हुए थे छह विदेशी, मालिक ने नहीं दी सूचना; पुलिस ने दर्ज किया केस

संवाद सहयोगी, जागरण, मसूरी: स्थानीय अभिसूचना इकाई ने होटल हिल व्यू के मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि उन्होंने विदेशी छह नागरिकों को बिना सी फार्म के ठहराया।

उप निरीक्षक शिशुपाल सिंह रावत ने बताया कि होटल में नीदरलैंड, फ्रांस, इंडोनेशिया, रोमानिया और जापान के नागरिकों को ठहराया गया था। इस संबंध में स्थानीय अभिसूचना इकाई को नियमानुसार सूचना नहीं दी गई।

गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी द इमीग्रेशन एंड फारेनर्स एक्ट 2025 की धारा 09 और 17 के अनुसार विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना विदेशी पंजीकरण कार्यालय को 24 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है।

होटल प्रबंधन ने इस नियम का उल्लंघन किया, जिसके चलते होटल के मालिक तरुण ज्ञान चंदानी निवासी भूतल फ्लैट नंबर 3 पंचशील विहार मालवीय नगर दिल्ली और रोहित चौहान निवासी मोदीपुरम जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई है। कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।