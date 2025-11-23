Language
    Mussoorie Ultra Marathon: मसूरी में पहली अल्ट्रा मैराथन शुरू, जिम्मी आल्टर ने किया फ्लैगऑफ

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:39 AM (IST)

    मसूरी में सिने अभिनेता टॉम आल्टर की याद में अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया। अभिषेक रोहिल्ला, मीरा सकलानी और जिम्मी आल्टर ने इसे शुरू किया। इस मैराथन में 50 किमी, 42 किमी, 21 किमी, 10 किमी और 5 किमी की दौड़ में 470 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। जिम्मी आल्टर ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। मिसेज ग्लोब 2025 अनुराधा गर्ग भी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए मसूरी पहुंचीं।

    मैराथन के लिए अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिल्ला, पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी, जिम्मी आल्टर ने फ्लैगऑफ किया। जागरण

    जागरण कार्यालय, मसूरी। सिने अभिनेता पद्मश्री स्वर्गीय टॉम आल्टर की स्मृति में आज अल्ट्रा मैराथन शुरू हो चुकी है। अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिल्ला, पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी, जिम्मी आल्टर ने फ्लैगऑफ किया। 50 किमी, 42 किमी, 21 किमी, 10 किमी और 5 किमी दौड़ में 470 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।

    प्रतियोगिता के दौरान टॉम आल्टर के बेटे जिमी आल्टर भी प्रतिभागियों के उत्साहवर्द्धन के लिए मौजूद हैं। शनिवार को अल्ट्रा मैराथन में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को नंबर व किट वितरित की गयी तथा उनको दौड़ के लिए तैयार करने के लिए क्रासफिट की ओर से शारीरिक प्रशिक्षण दिया गया।

    प्रतियोगिता आयोजन में सहयोग के लिए रास्ते भर तैनात किए जाने वाले पुलिस कर्मियों, आईटीबीपी के जवानों व संत निरंकार मिशन के स्वयं सेवकों को अल्ट्रा दौड, फुल मैराथन, हॉफ मैराथन के रूट के बारे में जानकारी दी गयी व उन्हें कहां पर तैनात रहना है उसके बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।

    मैराथन में प्रतिभागियों के मनोरंजन एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मिसेज ग्लोब 2025 अनुराधा गर्ग भी मसूरी पहुंची हैं।