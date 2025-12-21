Language
    शिमला विंटर कार्निवाल करेगा पर्यटकों को आकर्षित, 24 दिसंबर से पहली जनवरी तक रंगारंग कार्यक्रम के लिए कलाकार फाइनल

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    शिमला विंटर कार्निवाल पर्यटकों को आकर्षित करेगा। यह रंगारंग कार्यक्रम 24 दिसंबर से पहली जनवरी तक चलेगा, जिसके लिए कलाकारों को अंतिम रूप दे दिया गया है ...और पढ़ें

    शिमला रिज पर विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 24 दिसंबर से पहली जनवरी तक विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हो रहे इस आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में नगर निगम जुट गया है। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने शनिवार को जिला प्रशासन के साथ बैठक कर कलाकारों के नाम फाइनल कर दिए हैं।

    विंटर कार्निवाल की 24 दिसंबर की सांस्कृतिक संध्या में रोहनप्रीत और पूजा पंडित दर्शकों व पर्यटकों का मनोरंजन करेंगे।

    ये कलाकार देंगे प्रस्तुति

    25 दिसंबर को राजीव शर्मा व अरुण जस्टा, 26 दिसंबर को राजेश त्यागी, 27 दिसंबर को इंद्रजीत सिंह और रमा भारती, 28 दिसंबर को सुनील और ईशान भारद्वाज, 29 दिसंबर को साहिल कुमार, संचिता भट्टाचार्य और बीरबल, 30 दिसंबर को कुमार साहिल और किशन, 31 दिसंबर को हार्मनी आफ पाइंस और हनी तथा पहली जनवरी को हेमा सरदेसाई प्रस्तुति देंगे।

    प्रशासन करेगा कार्यक्रमों की देखरेख

    मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि विंटर कार्निवाल में सुरक्षा का जिम्मा पुलिस संभालेगी और जिला प्रशासन अन्य कार्यक्रमों की देखरेख करेगा। इसके बाद मेयर ने नगर निगम शिमला के सभी पार्षदों के साथ बैठक की। इसमें पार्षदों को विंटर कार्निवाल की विभिन्न कमेटियों का काम सौंपा गया। कुछ पार्षदों को तंबोला खिलाने के लिए कुछ बनाई कमेटी और कुछ पार्षदों को स्टेज की कमेटी और कुछ को बाहर से आने वाले लोगों को ठहरने की व्यवस्था करने की कमेटी में शामिल किया गया है। 

    की जा रही खास तैयारी : मेयर

    मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शहर में आने वाले पर्यटकों को बेहतर कार्यक्रम दिखाया जा सके। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

     

