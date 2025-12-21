शिमला विंटर कार्निवाल करेगा पर्यटकों को आकर्षित, 24 दिसंबर से पहली जनवरी तक रंगारंग कार्यक्रम के लिए कलाकार फाइनल

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 24 दिसंबर से पहली जनवरी तक विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हो रहे इस आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में नगर निगम जुट गया है। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने शनिवार को जिला प्रशासन के साथ बैठक कर कलाकारों के नाम फाइनल कर दिए हैं।



विंटर कार्निवाल की 24 दिसंबर की सांस्कृतिक संध्या में रोहनप्रीत और पूजा पंडित दर्शकों व पर्यटकों का मनोरंजन करेंगे।

ये कलाकार देंगे प्रस्तुति 25 दिसंबर को राजीव शर्मा व अरुण जस्टा, 26 दिसंबर को राजेश त्यागी, 27 दिसंबर को इंद्रजीत सिंह और रमा भारती, 28 दिसंबर को सुनील और ईशान भारद्वाज, 29 दिसंबर को साहिल कुमार, संचिता भट्टाचार्य और बीरबल, 30 दिसंबर को कुमार साहिल और किशन, 31 दिसंबर को हार्मनी आफ पाइंस और हनी तथा पहली जनवरी को हेमा सरदेसाई प्रस्तुति देंगे।