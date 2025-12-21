हिमाचल में फोरलेन पर महंगा हुआ सफर, सनवारा टोल प्लाजा पर संशोधित शुल्क लागू, छोटे वाहन के 40 रुपये ज्यादा लगेंगे

संवाद सहयोगी, कसौली (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के एंट्री प्वाइंट सोलन जिला के सनवारा टोल प्लाजा पर शनिवार रात 12 बजे से संशोधित टोल शुल्क लागू कर दिया गया है। एनएचएआई ने नई दरें लागू कर दी हैं। अब फोरलेन पर सफर महंगा हो गया है। कार व छोटे वाहनों को अब 70 के बजाय 110 रुपये देने होंगे। सीधे 40 रुपये बढ़ा दिए गए हैं।



नई दरें वाहनों की श्रेणी के अनुसार तय की गई हैं, जिनमें एक तरफा यात्रा, एक ही दिन में वापसी यात्रा, पचास यात्राओं के लिए मान्य मासिक पास तथा जिले में पंजीकृत कमर्शियल वाहनों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया गया है।

कार, जीप व वैन का शुल्क 110 रुपये तय नई टोल दरों के अनुसार कार, जीप, वैन व हल्की मोटर गाड़ी के लिए एक तरफा यात्रा शुल्क 110 रुपये, 24 घंटे में वापसी शुल्क 165 रुपये, पचास यात्राओं का मासिक पास 3,675 रुपये तथा जिले में पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों के लिए 55 रुपये शुल्क तय किया गया है।

हल्के कमर्शियल वाहन के लगेंगे 180 रुपये हल्के कमर्शियल वाहन, हल्के मालवाहक या मिनी बस के लिए एकतरफा शुल्क 180 रुपये, वापसी शुल्क 265 रुपये, मासिक पास 5,935 रुपये और जिले में पंजीकृत वाहनों के लिए 90 रुपये निर्धारित किया गया है।

बस व ट्रक के लिए 375 रुपये शुल्क बस व ट्रक (दो एक्सल) के लिए एकतरफा 375 रुपये, वापसी 560 रुपये, मासिक पास 12,440 रुपये और जिले में पंजीकृत कमर्शियल वाहनों के लिए 185 रुपये शुल्क देना होगा। तीन एक्सल कमर्शियल वाहनों के लगेंगे 405 रुपये तीन एक्सल कमर्शियल वाहनों के लिए एकतरफा शुल्क 405 रुपये, वापसी 610 रुपये, मासिक पास 13,570 रुपये तथा जिले में पंजीकृत वाहनों के लिए 205 रुपये तय किए गए हैं। इन वाहनों का लगेगा 585 रुपये शुल्क

इसी तरह एचसीएम, ईएमई, एमएवी (चार से छह एक्सल) वाहनों के लिए एकतरफा 585 रुपये, वापसी 880 रुपये, मासिक पास 19,510 रुपये और जिले में पंजीकृत वाहनों के लिए 295 रुपये शुल्क रहेगा।