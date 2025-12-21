हिमाचल के मेडिकल कॉलेज व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में होगी 389 पदों पर सीधी भर्ती, 26 तक कर सकेंगे आवेदन

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के छह मेडिकल कालेजों और सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल चमियाणा (एआइएमएसएस शिमला) के लिए सीनियर रेजीडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के 389 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके लिए अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एएमआरयू) मंडी स्थित नेरचौक ने प्रक्रिया आरंभ कर दी है।



26 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे और लिखित परीक्षा 12 जनवरी 2026 को होगी। 12 जनवरी को परीक्षा होगी और 19 जनवरी को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, जबकि 21 जनवरी को अंतिम सूची और काउंसिलिंग 24 जनवरी को एएमआरयू में ही होगी।

पहले इस आधार पर मिलती थी नियुक्ति इससे पहले मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट की नियुक्ति कालेज प्राचार्य कालेज में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवेदन आमंत्रित करके करते थे और एमबीबीएस में प्राप्त अंक व अनुभव के आधार पर नियुक्ति मिलती थी। इस बार रेजीडेंट डाक्टर पालिसी 2025 के तहत खुली भर्ती आयोजित की जा रही है।

टांडा में सबसे ज्यादा 75 पद भरेंगे इसके तहत आइजीमएमसी शिमला में 74 सीटें, टांडा मेडिकल कालेज में 75, नाहन में 52, चंबा में 61, हमीरपुर में 51, नेरचौक मेडिकल कालेज में 25, एआइएमएसएस शिमला स्थित चमियाणा में 51 पदों को भरा जाना है।