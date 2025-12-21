Language
    हिमाचल के मेडिकल कॉलेज व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में होगी 389 पदों पर सीधी भर्ती, 26 तक कर सकेंगे आवेदन

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 01:08 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल चमियाणा के लिए सीनियर रेजीडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के 389 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 389 पदों पर भर्ती होगी। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के छह मेडिकल कालेजों और सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल चमियाणा (एआइएमएसएस शिमला) के लिए सीनियर रेजीडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के 389 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके लिए अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एएमआरयू) मंडी स्थित नेरचौक ने प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

    26 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे और लिखित परीक्षा 12 जनवरी 2026 को होगी। 12 जनवरी को परीक्षा होगी और 19 जनवरी को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, जबकि 21 जनवरी को अंतिम सूची और काउंसिलिंग 24 जनवरी को एएमआरयू में ही होगी।

    पहले इस आधार पर मिलती थी नियुक्ति

    इससे पहले मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट की नियुक्ति कालेज प्राचार्य कालेज में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवेदन आमंत्रित करके करते थे और एमबीबीएस में प्राप्त अंक व अनुभव के आधार पर नियुक्ति मिलती थी। इस बार रेजीडेंट डाक्टर पालिसी 2025 के तहत खुली भर्ती आयोजित की जा रही है। 

    टांडा में सबसे ज्यादा 75 पद भरेंगे

    इसके तहत आइजीमएमसी शिमला में 74 सीटें, टांडा मेडिकल कालेज में 75, नाहन में 52, चंबा में 61, हमीरपुर में 51, नेरचौक मेडिकल कालेज में 25, एआइएमएसएस शिमला स्थित चमियाणा में 51 पदों को भरा जाना है।

    5000 रुपये आवेदन शुल्क 

    आवेदन करने वालों में लिए हिमाचल बोनोफाइड अनिवार्य होगा और जिसके पास बोनोफाइड नहीं होगा उसे जनरल कैटागिरी में रखा जाएगा। इसमें ईडब्ल्यूएस में चार लाख से कम आय वाले मान्य होंगे। आवेदन के साथ 5000 रुपये फीस जमा करवानी होगी।

    12 जनवरी को होगी परीक्षा

    12 जनवरी को होने वाली परीक्षा 90 मिनट की होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक से अधिक चिकित्सकों के एक विभाग के लिए आने पर मैरिट के आधार पर ही नियुक्ति मिलेगी। 

    पहली बार हो रही परीक्षा 

    एएमआरयू के परीक्षा नियंत्रक डा. प्रवीण शर्मा ने बताया कि पहली बार विश्वविद्यालय यह परीक्षा लेने जा रहा है। इसके लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

