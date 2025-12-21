हिमाचल: SMC शिक्षकों की सीमित सीधी भर्ती परीक्षा का शेड्यूल तय, 3000 रुपये शुल्क के साथ कर सकेंगे आवेदन
हिमाचल प्रदेश में SMC शिक्षकों की सीमित सीधी भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार 3000 रुपये शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। यह भर्ती ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा विभाग की ओर से सीमित सीधी भर्ती यानी एलडीआर परीक्षा 2025-26 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 22 फरवरी को होगी। इसके लिए 23 दिसंबर से 15 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क के तीन हजार रुपये के साथ आनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
वहीं, विलंब शुल्क 600 रुपये के साथ 16 से 18 जनवरी 2026 का समय तय किया है। 19 से 21 जनवरी तक आनलाइन एप्लीकेशन की त्रुटियों को दुरुस्त किए जाने का समय निर्धारित किया है।
न्यूनतम पांच वर्ष सेवाएं देने वाले ही पात्र
शिक्षा बोर्ड के सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग में कार्यरत एसएमसी शिक्षकों के लिए सीमित सीधी भर्ती परीक्षा 1427 पदों के लिए होगी, जो केवल उन्हीं एसएमसी शिक्षकों के लिए आरक्षित है, जिन्होंने न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हैं और जिनकी नियुक्ति एसएमसी नीति 17 जुलाई, 2012 के अंतर्गत हुई है।
जॉब ट्रेनी आधार पर होगी भर्ती
भर्ती प्रक्रिया जाब ट्रेनी आधार पर की जाएगी। इस भर्ती के अंतर्गत विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) तथा ड्राइंग मास्टर के पद भरे जाएंगे। इनमें टीजीटी आर्ट्स, नान-मेडिकल, मेडिकल, हिंदी, संस्कृत, जेबीटी और ड्राइंग मास्टर के पद शामिल हैं।
बोर्ड की वेबसाइट पर सारी जानकारी
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डा. मेजर विशाल ने बताया कि भर्ती से संबंधित विस्तृत विज्ञापन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
