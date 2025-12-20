हिमाचल: शिक्षकों ने प्रमोशन से पहले ही पसंद के स्टेशन के लिए लगाए जुगाड़, 835 प्रवक्ता व मुख्य अध्यापक बनेंगे प्रधानाचार्य
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों के खाली पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। प्रवक्ता व मुख्य अध्यापकों को पदोन्नत कर प्रधानाचार्य बनाया जाए ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों के खाली पड़े पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। प्रवक्ता व मुख्य अध्यापकों को पदोन्नत कर प्रधानाचार्य बनाया जाएगा। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित हो चुकी है। शनिवार को शिक्षा मंत्री कार्यालय से इसकी फाइल अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। संभवत: सोमवार या मंगलवार तक पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
पदोन्नति से पहले ही पसंद के स्टेशन के लिए जुगाड़
शिक्षकों को पदोन्नति से पहले ही नियुक्ति की चिंता सताने लगी है। पसंद का स्टेशन पाने के लिए शिक्षकों ने जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग के पास कई शिक्षकों के आवेदन आ चुके हैं, जिसमें पसंद का स्टेशन बताया गया है।
कइयों ने मंत्री व विधायकों के डीओ लगाए
दूसरी तरफ कई शिक्षकों ने मंत्रियों व विधायकों का डीओ भी लगाया है, ताकि उन्हें पसंद का स्टेशन मिल सके। विभाग ने सपष्ट कर दिया है कि नियुक्ति वहीं मिलेगी जहां पर पहले से पद खाली पड़ा हुआ है। इसके पीछे सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध का तर्क भी दिया जा रहा है।
यह भी पढ़ें: Mandi News: स्कूल से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ करते धरे बिलासपुर के 2 सगे भाई, पुलिस जांच में निकली चैटिंग की बात
21 मुख्य अध्यापकों ने नहीं दी ज्वाइनिंग, मिली छूट
शिक्षा विभाग ने हाल ही में टीजीटी व प्रवक्ताओं को मुख्य अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया था। 21 मुख्य अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने पद पर ज्वाइन ही नहीं किया है। इन्होंने ज्वाइनिंग के लिए समय मांगा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।