हिमाचल: शिक्षकों ने प्रमोशन से पहले ही पसंद के स्टेशन के लिए लगाए जुगाड़, 835 प्रवक्ता व मुख्य अध्यापक बनेंगे प्रधानाचार्य

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों के खाली पड़े पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। प्रवक्ता व मुख्य अध्यापकों को पदोन्नत कर प्रधानाचार्य बनाया जाएगा। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित हो चुकी है। शनिवार को शिक्षा मंत्री कार्यालय से इसकी फाइल अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। संभवत: सोमवार या मंगलवार तक पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पदोन्नति से पहले ही पसंद के स्टेशन के लिए जुगाड़ शिक्षकों को पदोन्नति से पहले ही नियुक्ति की चिंता सताने लगी है। पसंद का स्टेशन पाने के लिए शिक्षकों ने जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग के पास कई शिक्षकों के आवेदन आ चुके हैं, जिसमें पसंद का स्टेशन बताया गया है।