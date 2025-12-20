Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल: शिक्षकों ने प्रमोशन से पहले ही पसंद के स्टेशन के लिए लगाए जुगाड़, 835 प्रवक्ता व मुख्य अध्यापक बनेंगे प्रधानाचार्य

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:03 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों के खाली पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। प्रवक्ता व मुख्य अध्यापकों को पदोन्नत कर प्रधानाचार्य बनाया जाए ...और पढ़ें

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों ने पदोन्नति से पहले लगाया पसंद के स्टेशन के लिए जुगाड़। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों के खाली पड़े पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। प्रवक्ता व मुख्य अध्यापकों को पदोन्नत कर प्रधानाचार्य बनाया जाएगा। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित हो चुकी है। शनिवार को शिक्षा मंत्री कार्यालय से इसकी फाइल अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। संभवत: सोमवार या मंगलवार तक पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पदोन्नति से पहले ही पसंद के स्टेशन के लिए जुगाड़

    शिक्षकों को पदोन्नति से पहले ही नियुक्ति की चिंता सताने लगी है। पसंद का स्टेशन पाने के लिए शिक्षकों ने जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग के पास कई शिक्षकों के आवेदन आ चुके हैं, जिसमें पसंद का स्टेशन बताया गया है।

    कइयों ने मंत्री व विधायकों के डीओ लगाए

    दूसरी तरफ कई शिक्षकों ने मंत्रियों व विधायकों का डीओ भी लगाया है, ताकि उन्हें पसंद का स्टेशन मिल सके। विभाग ने सपष्ट कर दिया है कि नियुक्ति वहीं मिलेगी जहां पर पहले से पद खाली पड़ा हुआ है। इसके पीछे सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध का तर्क भी दिया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें: Mandi News: स्कूल से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ करते धरे बिलासपुर के 2 सगे भाई, पुलिस जांच में निकली चैटिंग की बात 

    21 मुख्य अध्यापकों ने नहीं दी ज्वाइनिंग, मिली छूट

    शिक्षा विभाग ने हाल ही में टीजीटी व प्रवक्ताओं को मुख्य अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया था। 21 मुख्य अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने पद पर ज्वाइन ही नहीं किया है। इन्होंने ज्वाइनिंग के लिए समय मांगा है।

    यह भी पढ़ें: Himachal News: बिलासपुर में स्कूल से लौट रहे बच्चे के अपहरण का प्रयास, वैन में मास्क पहनकर आए थे अनजान लोग 

    यह भी पढ़ें: कुल्लू में बिना चालक दौड़ी कार, 2 वाहन 100 फीट गहरी खाई में गिरे; पंजाब व उत्तराखंड के पर्यटकों की थी गाड़ियां, VIDEO 