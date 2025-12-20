Himachal News: बिलासपुर में स्कूल से लौट रहे बच्चे के अपहरण का प्रयास, वैन में मास्क पहनकर आए थे अनजान लोग

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सदर थाना बिलासपुर के तहत लखनपुर में स्कूल से घर जा रहे एक बच्चे के अपहरण का प्रयास किया गया। नकाब पहनकर पहुंचे लोगों से बच्चे ने हाथ छुड़ाया और भागकर जान बचाई।

मुंह ढके व्यक्ति ने बच्चे का नाम-पता पूछा स्वजन ने इसको लेकर पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित की मां ने बताया कि गत वीरवार को उसका छठी कक्षा में पढ़ने वाला बेटा स्कूल से घर जा रहा था। करीब सवा तीन बजे लखनुपर के पास एक व्यक्ति ने उसे बाजू से पकड़ा व उसका नाम-पता पूछा। संबंधित व्यक्ति ने मुंह पर मास्क पहन रखा था।

वैन में भी सवार थे तीन से चार लोग शिकायतकर्ता के मुताबिक वहां पर एक वैन भी खड़ी थी तथा उसमें भी तीन-चार लोग सवार थे और सभी ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखे थे। वैन में बैठे लोगों ने उसका नाम व पता डायरी में लिखा। उन्होंने बताया कि बच्चे का नाम व पता पूछने के बाद उसे छोड़ दिया। जिसके बाद डर के मारे बच्चा घर भाग गया।

तीन से चार और बच्चों का नाम भी पूछा उन्होंने दावा किया कि उसी दिन 3-4 और बच्चों के साथ भी ऐसी ही घटना घटी है। आशंका जाहिर की किसी ने उनके बेटे के अपहरण का प्रयास किया। संभावना जताई जा रही है कि संबंधित लोग किसी और का अपहरण करने आए होंगे। इस घटना के बाद लखनपुर क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है और अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।