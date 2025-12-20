Mandi News: स्कूल से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ करते धरे बिलासपुर के 2 सगे भाई, पुलिस जांच में निकली चैटिंग की बात
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कालोनी पुलिस थाना के तहत दो युवकों ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ की। नाबालिग के स्कूल के पास युवकों की हरकतें और लड़की को ड ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कालोनी पुलिस थाना के तहत दो युवकों ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले युवक आपस में सगे भाई हैं।
नाबालिग के स्कूल के पास युवकों की हरकतें और लड़की को डरी सहमी देख स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद लोंगों ने नाबालिग के स्वजन के साथ पुलिस में भी इसकी सूचना दी। सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित युवकों को धर दबोचा।
बाद में युवकों के लड़की और परिवार से माफी मांगने के बाद पुलिस ने उन्हें भविष्य में ऐसा नहीं करने की कड़ी हिदायत देते हुए उन्हें नोटिस देकर छोड़ दिया। आरोपित युवक हरजीत सिंह उर्फ राज और जसविंदर सिंह गांव नालियां थलां डा. स्वारघाट तहसील नयनादेवी जिला बिलासपुर के रहने वाले हैं।
पिता को दो लड़कों के पीछा करने की सूचना मिली
पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग के पिता ने बताया कि उनकी बेटी हर रोज की तरह अपने स्कूल गई हुई थी। दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे वार्ड सदस्य का फोन आया कि दो लड़के उनकी बेटी का पीछा कर रहे हैं और बेटी काफी डरी हुई है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने युवकों को दबोच लिया।
मां के फोन से लड़के से हुई थी बात
उन्हें छात्रा ने बताया कि राज नाम का युवक उसके साथ इंस्टाग्राम पर वायस मैसेज भेजता और फोन पर बात भी करता है। बेटी के पास खुद का फोन नहीं है और वह अपनी मां का फोन इस्तेमाल करती है। पुलिस ने सारी कार्रवाई करने के बाद युवकों को कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस देकर छोड़ दिया।
