Manali: क्रिसमस व New Year के लिए खास तैयारी, 3 जगह ट्रैफिक जाम की दिक्कत; वायरल फोटो का क्या है सच?

जसवंत ठाकुर, मनाली। हिमाचल प्रदेश के सबसे खास पर्यटन स्थल मनाली में क्रिसमस व न्यू ईयर के जश्न को लेकर तैयारियों जोरों पर हैं। प्रशासन सहित पर्यटन कारोबारी भी तैयारियों में जुटे हैं। हजारों पर्यटक आगामी दिनों में मनाली का रुख करने वाले हैं। इस बीच मनाली में ट्रैफिक जाम लगने के कुछ फोटो व वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।



दावा किया जा रहा है कि घंटों जाम में फंस रहे हैं। लेकिन असलियत इससे परे है। मनाली में घंटों ट्रैफिक जाम नहीं लग रहा है। कुछ जगह जाम की समस्या रहती है, वह भी कुछ देर के लिए।

तीन प्वाइंट पर रहती है ट्रैफिक जाम की समस्या वीकेंड पर भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने के कारण तीन जगह ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। मनाली अलेऊ, मनाली रांगड़ी और मनाली बाहंग में आपको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है।

सिमसा चौक में इस कारण लगता है जाम मनाली रांगड़ी के बीच सिमसा चौक में क्षतिग्रस्त सड़क ट्रैफिक जाम का कारण बन रही है। सुबह के समय दिल्ली से आने वाले लग्जरी बसें, स्कूल बसें व सिमसा से रोहतांग की ओर जाने वाले पर्यटक वाहनों के कारण कुछ घंटे ट्रैफिक जाम लग रहा है।

अलेऊ में जाम का कारण वनवे ट्रैफिक मनाली नग्गर मार्ग पर अलेऊ के पास सड़क अभी तक एक तरफा वाहनों के लिए ही तैयार है, जबकि दो तरफा वाहनों के लिए सड़क निर्माण कार्य जारी है। वाहनों के लिए सड़क एक तरफा होने के कारण यहां सुबह शाम ट्रैफिक जाम लग रहा है।

बाहंग में ब्यास की बाढ़ से सड़क क्षतिग्रस्त मनाली बाहंग में भी बीआरओ का सड़क निर्माण कार्य चला हुआ है। इस जगह भी ब्यास नदी की बाढ़ ने सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया था। सड़क जाम पर क्या कहते हैं डीएसपी डीएसपी मनाली केडी शर्मा का कहना है कि मनाली शहर सहित आसपास के सभी पर्यटन स्थलों में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू है। कुछ एक सुबह-शाम हल्का जाम लग रहा है। क्रिसमस व न्यू ईयर को लेकर जगह-जगह पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। वाहन चालकों से आग्रह है कि सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से वाहन खड़े न करें, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखा जा सके।

क्या कहता है प्रशासन एसडीएम रमण शर्मा का कहना है कि मनाली में पर्यटकों का स्वागत है। पर्यटकों की क्रिसमस व न्यू ईयर संध्या को यादगार बनाने के लिए प्रशासन माल रोड मनाली में डीजे की व्यवस्था के रहा है। माल रोड को भी सजाया जा रहा है।