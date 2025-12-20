हिमाचल में भी कोहरे का असर, वंदे भारत सहित अन्य ट्रेनें तीन घंटे की देरी से पहुंची

अविनाश विद्रोही, गगरेट (ऊना)। उत्तरी भारत में पड़ रही धुंध का असर रेल यातायात पर साफ दिखाई देने लगा है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनों के संचालन में देरी हो रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश पर भी कोहरे की मार पड़ने लगी है।

वंदे भारत के यात्री भी हुए परेशान दिल्ली से हिमाचल के ऊना के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार को अपने निर्धारित समय से करीब 45 मिनट देरी से अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन का तय समय सुबह 11:05 बजे था, लेकिन धुंध के कारण यह 12:04 बजे स्टेशन पर पहुंची।

तीन घंटे देरी से पहुंची हिमाचल एक्सप्रेस वहीं दिल्ली से चलने वाली हिमाचल एक्सप्रेस भी कोहरे की मार से नहीं बच सकी। ट्रेन का दिल्ली से प्रस्थान समय रात 10:50 बजे निर्धारित था, लेकिन यह 11:20 बजे रवाना हुई। दौलतपुर रेलवे स्टेशन पर इसके पहुंचने का तय समय सुबह 7:35 बजे था, जबकि ट्रेन शनिवार को करीब तीन घंटे देरी से सुबह 10:30 बजे पहुंची।