हिमाचल: SMC शिक्षकों को जॉब ट्रेनी के रूप में मिलेगी नियुक्ति, विभाग में समायोजित होने के बाद मिलने वाला वेतन भी तय

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एसएमसी के तहत तैनात 1427 शिक्षकों को एलडीआर कोटे के तहत विभाग में समायोजित होने पर जाब ट्रेनी के रूप में नियुक्ति मिलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।



विभाग ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को इसके लिए परीक्षा आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षकों का वेतनमान भी तय कर दिया है। इन पदों पर टीजीटी (आर्ट्स/नान मेडिकल, मेडिकल), शास्त्री, ड्राइंग मास्टर (डीएम), भाषा अध्यापक (एलटी) और जेबीटी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सचिव ने निदेशक को जारी किया पत्र सचिव शिक्षा विभाग राकेश कंवर ने शुक्रवार को निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली को पत्र जारी किया है। विभाग ने वेतन निर्धारण का मामला वित्त विभाग को भेजा था। पत्र में निदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिए हैं कि वे वित्त विभाग से मिली मंजूरी के अनुसार वेतन जारी करने का नियम अधिसूचित करें।