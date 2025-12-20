Language
    कुल्लू में बिना चालक दौड़ी कार, 2 वाहन 100 फीट गहरी खाई में गिरे; पंजाब व उत्तराखंड के पर्यटकों की थी गाड़ियां, VIDEO

    By Davinder Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:37 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक अनोखी घटना घटी, जहां बिना चालक के एक कार चलने लगी और दो वाहन 100 फीट गहरी खाई में गिर गए। ये गाड़ियां पंजाब और उत्तराखं ...और पढ़ें

    कुल्लू के तोष में पार्किंग में खड़ी कार अनियंत्रित हो गई व दो वाहन खाई में गिरे। जागरण

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में अजीब तरह से पर्यटकों के वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। मणिकर्ण घाटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तोष में शनिवार को यह हादसा हुआ। यहां पार्किंग में खड़ी एक कार अचानक खुद-व-खुद चल पड़ी और पास में खड़ी दूसरी कार को जोरदार टक्कर मारते हुए पहाड़ी से नीचे जा गिरी।

    हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। गनीमत यह रही कि घटना के समय दोनों कारों में कोई भी सवार नहीं था, अन्यथा बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है टक्कर मारने वाली कार पंजाब और दूसरी उत्तराखंड के पर्यटकों की थी। 

    पार्किंग में खड़ी थी कारें

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तोष में एक पार्किंग स्थल पर पर्यटकों की कई कारें खड़ी थीं, इनमें से एक स्टार्ट अवस्था में थी। चालक वाहन से बाहर निकलकर कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था। इसी दौरान ढलान पर खड़ी कार अचानक आगे बढ़ गई। देखते ही देखते कार ने सामने खड़ी दूसरी कार को जबरदस्त टक्कर मार दी।

    100 फीट गहरी खाई में जा गिरे वाहन

    टक्कर के बाद दोनों वाहन संतुलन खो बैठे और दोनों कारें पहाड़ी से नीचे जा लुढ़की। हादसे की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर दौड़ पड़े। कार की हालत देखकर हर कोई सन्न रह गया। बताया जा रहा है करीब 100 फीट गहरी खाई थी।

    पंचायत प्रधान ने बताए मौके के हालात

    मामले को लेकर बरशैणी पंचायत के प्रधान लुदर चंद ने बताया कि एक कार उतराई में फंसी हुई है, जबकि दूसरी कार के चरखच्चे उड़ गए, जिससे नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है।

    यदि व्यक्ति सवार होता तो बड़ा नुकसान था तय

    स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि उस समय कोई व्यक्ति कार में बैठा होता या आसपास खड़ा होता, तो जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था। घटना के बाद कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। 

    पर्यटकों की बड़ी लापरवाही

    इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन खड़ा करने को लेकर लापरवाही की पोल खोल दी है। स्थानीय लोगों ने पर्यटकों से अपील की है कि पहाड़ों में वाहन खड़ा करते समय गीयर पर हैंडब्रेक लगाकर गाड़ी खड़ी करें व टायर को स्पोर्ट भी रखें।

