हिमाचल में भी अब हाईवे किनारे लगे QR कोड, स्कैन करते ही मिलेगी अस्पताल, पुलिस व पेट्रोल पंप सहित 14 जानकारियां

शुभम राही, बिलासपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा को देखते हुए नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश में एक अनूठी व तकनीक-आधारित पहल की शुरुआत की है। प्रदेश के सबसे व्यस्त व महत्वपूर्ण कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर अब सड़क से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी एक क्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है।

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर सुविधा उपलब्ध एनएचएआइ की ओर से बिलासपुर जिला की सीमा गड़ामोड़ा से लेकर नेरचौक तक इस फोरलेन पर जगह-जगह तीन दर्जन से अधिक क्यूआर कोड स्थापित किए गए हैं। खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल यह सुविधा सिर्फ कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर ही उपलब्ध है, जिससे यह परियोजना राज्य स्तर पर मिसाल बन गई है।

स्कैन करते ही मिलेगी जानकारी क्यूआर कोड को मोबाइल पर स्कैन करते ही वाहन चालकों व यात्रियों को फोरलेन से जुड़ी हर अहम जानकारी एक क्लिक में मिल जाएगी। इसमें केवल सड़क या टोल से संबंधित विवरण ही नहीं, बल्कि आपातकालीन सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं और यात्री सुविधाओं की भी विस्तृत जानकारी शामिल है।

विपरीत स्थिति में होंगे मददगार जानकारी के अनुसार यह क्यूआर कोड सुविधा खासतौर पर रात के समय, खराब मौसम या आपात परिस्थितियों में वाहन चालकों के लिए लाभदायक साबित होगी। यदि कोई पर्यटक या चालक फोरलेन पर फंस जाता है, वाहन खराब हो जाता है या किसी मेडिकल इमरजेंसी का सामना करता है, तो उसे मदद के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक स्कैन से वह सीधे संबंधित विभाग, अस्पताल या पुलिस से संपर्क कर सकेगा।

मनाली को जोड़ता है यह फोरलेन आपको बता दें कि कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन न सिर्फ हिमाचल बल्कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से मंडी, कुल्लू-मनाली व लाहुल-स्पीति जाने वाले पर्यटकों के लिए भी अहम मार्ग है। ऐसे में यह डिजिटल सुविधा पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ ट्रैफिक प्रबंधन को भी मजबूत करेगी।