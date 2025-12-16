क्रिसमस और नववर्ष पर दून-मसूरी में होगा जश्न, इस लेकर पुलिस तैयार; एसपी लोकजीत सिंह ने लिया जायजा

जागरण संवाददाता, देहरादून : क्रिसमस व नववर्ष पर सड़कों पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रण करने के लिए यातायात पुलिस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। एसपी यातायात लोकजीत सिंह ने पुलिस टीम के साथ राजपुर रोड से मसूरी तक क्षेत्र का भ्रमण किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान चेक प्वाइंट, डायवर्ट प्वाइंट और पार्किंग स्थलों की रिपोर्ट बनाते हुए उच्चाधिकारियों को भेजी। भीड़भाड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने 18 बैरियर व 18 डायवर्जन प्वाइंट बनाने का निर्णय लिया है, ताकि जाम की समस्या से राहत मिल सके।

क्रिसमस, विंटरलाइन कार्निवाल, नववर्ष व शीतकालीन पर्यटन को देखते हुए यातायात पुलिस की ओर से अन्य प्रदेशों से देहरादून, मसूरी व ऋषिकेश आने और जाने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए कई रूट डायवर्ट किए जाएंगे। वाहनों की समुचित पार्किंग के लिए कुछ अतिरिक्त पार्किंग स्थल चिह्नित किए हैं।

दून में सात पार्किंग व मसूरी में 12 पार्किंग स्थल चिह्नित किए गए हैं, ताकि शहर में घूमने के लिए आने वाले लोग निर्धारित पार्किंग स्थलों में अपने वाहन पार्क कर सकें। पुलिस अधीक्षक यातायात लोकजीत सिंह ने बताया कि जायजा के दौरान जब वह मसूरी रोड पर वैली ब्रिज पर पहुंचे तो देखा कि ब्रिज पर नुकीले मेटल की चादर निकली हुई है। इस पर वाहनों के टायर टकराकर पंचर हो सकते हैं। साथ ही पैराफिट व क्रश बैरियर नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि इन दिनों शराब पीकर हुड़दंग मचाने व रैश ड्राइविंग करने वालों पर विशेष निगरानी रहेगी। चेकिंग के लिए अतिरिक्त एल्कोमीटर मंगवाए जा रहे हैं। बैरियर प्वाइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों को एल्कोमीटर दिए जाएंगे, जो कि वाहन चालकों की चेकिंग करेंगे। वहीं, पुलिस मुख्यालय, यातायात निदेशालय, एसएसपी व जिलाधिकारी को अतिरिक्त पुलिस बल के लिए पत्राचार किया गया है।

यहां होगी पार्किंग व्यवस्था रेंजर्स ग्राउंड व परेड ग्राउंड

पुराना रोडवेज बस अड्डा निकट तहसील चौक

काबुल हाउस निकट सर्वे चौक

कनक चौक मल्टीलेवल पार्किंग

एमडीडीए पार्किंग निकट घंटाघर

राजीव गांधी कांप्लेक्स निकट तहसील चौक यहां होंगे बैरियर प्वाइंट आशारोड़ी, कुठालगेट, किरशाली चौक, सहस्रधारा क्रासिंग, महाराणा प्रताप चौक, जोगीवाला चौक, बंगाली कोठी तिराहा, आइएसबीटी, हर्रावाला चौक, नटराज चौक, रानीपोखरी तिराहा, बैराज तिराहा, श्यामपुर फाटक, नेपाली फार्म, छिद्दरवाला, एयरपोर्ट तिराहा, भोगपुर तिराहा, थानो तिराहा।