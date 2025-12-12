New Year 2026 पर देहरादून-मसूरी-ऋषिकेश में ट्रैफिक डायवर्ट, 30 दिसंबर से एक जनवरी तक कई रूट पर नो एंट्री

जागरण संवाददाता, देहरादून: क्रिसमस, विंटर कार्निवाल, नववर्ष व शीतकालीन पर्यटन को देखते हुए यातायात पुलिस ने बाहरी प्रदेशों से देहरादून, मसूरी व ऋषिकेश आने और जाने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए कई रूट डायवर्ट कर दिए हैं।

वाहनों की समुचित पार्किंग के लिए कुछ अतिरिक्त पार्किंग स्थल चिह्नित किए हैं। नववर्ष पर 30 दिसंबर से एक जनवरी 2026 तक दोपहर दो बजे से प्रातः पांच बजे तक शहर के आंतरिक तथा वाह्य मार्गों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे तथा निर्धारित स्थानों पर रोके जाएंगे।