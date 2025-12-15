नैनीताल में Winter Carnival से बढ़ेगी रौनक, 22 से 26 दिसंबर तक होंगे खास आयोजन
नैनीताल में 22 से 26 दिसंबर तक विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। जिससे शहर में रौनक बढ़ेगी। इस दौरान कई विशेष कार्यक्रम होंगे जो पर्यटकों और स्थ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नैनीताल: शहर में शीतकाल के दौरान पर्यटन कारोबार को संजीवनी देने के मकसद से 22 से 26 दिसंबर तक विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा।
प्रशासन ने दिसंबर से आगामी मार्च तक शीतकालीन पर्यटन सीजन को बढ़ावा देने के लिए बनाई कार्ययोजना साझा की। जिसमें जनवरी में एस्ट्रो इवेंट, फरवरी में तुमड़िया डाम व रामनगर क्षेत्र में बर्ड वाचिंग, भीमताल व कोटाबाग में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
सोमवार को एडीएम विवेक राय ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकार व मुख्यमंत्री का विजन है कि प्रदेश में वर्ष भर पर्यटन गतिविधियां चलती रहें। शीतकाल में कम रहने वाली पर्यटकों की आमद बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने पर्यटन विभाग के साथ मिलकर आगामी महिनों की कार्ययोजना तैयार की है।
जिसमें यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के साथ ही माहवार इवेंट आयोजित किए जाएंगे। पर्यटन कारोबारियों के साथ वार्ता कर होटल व होम स्टे में विशेष छूट जैसे पैकेज बनाकर पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम नवाजिश खलीक, जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी मौजूद रहे।
अलग-अलग गतिविधियों से बढ़ाएंगे पर्यटन
एडीएम ने बताया कि शीतकाल में पर्यटन कारोबार को बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग के साथ मिलकर अगले कुछ माह की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। जिसमें पहाड़ की नैसर्गिंक सुंदरता व संसाधनों का प्रयोग कर पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा।
- जनवरी में रामगढ़ मुक्तेश्वर में एस्ट्रो इवेंट आयोजित किया जाएगा। फरवरी में तुमड़िया डाम, रामनगर क्षेत्र में बर्ड वाचिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- फरवरी के बाद पहाड़ी की फल बैल्ट फूलों से भरी रहती है। इस दौरान फ्लावरिंग फेस्टिवल आयोजित कर पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा।
- कोटाबाग व भीमताल में पैराग्लाडिंग प्रतियोगिता भी आयोजित करने की योजना है। इसमें पैराग्लाइडिंग संचालकों से विशेष छूट दिलाकर पर्यटकों को इसके लिए आकर्षित किया जाएगा।
पांच दिनी होगा विंटर कार्निवाल
एडीएम ने इस वर्ष विंटर कार्निवाल आयोजन की तिथियों की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस बार पांच दिनी कार्निवाल होगा। जिसमें तीन दिन मंच कार्यक्रम व दो दिन साहसिक गतिविधियों के लिए रखे गए है।
- 22 दिसंबर को नैनीताल से कैंची धाम ट्रेकिंग। 23 से 25 मंच कार्यक्रम व 26 को फूड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा।
इस बीच नैनी झील में सेलिंग रिगाटा भी आयोजित होगा। मंच पर उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। जिसके लिए लोक कलाकारों से वार्ता चल रही है।
