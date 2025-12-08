Language
    बचपन की यादें ताजा करने मसूरी पहुंचे माइक्रोसाफ्ट CEO सत्या नडेला, पुराने स्कूल सीजेएम वेवरली का किया भ्रमण

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:03 PM (IST)

    माइक्रोसाफ्ट के सीईओ सत्या नडेला अपने परिवार के साथ मसूरी पहुंचे। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए अपने पुराने स्कूल, कान्वेंट आफ जीसस एंड ...और पढ़ें

    माइक्रोसाफ्ट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्या नडेला मसूरी पहुंचे।

    संवाद सहयोगी, जागरण मसूरी: माइक्रोसाफ्ट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्या नडेला सोमवार को अपने परिवार के साथ अमरीका से मसूरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए शहर के प्रतिष्ठित कान्वेंट आफ जीसस एंड मैरी (CJM) वेवरली स्कूल का भ्रमण किया, जहां उन्होंने वर्ष 1970-71 में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी।

    करीब आधे घंटे तक विद्यालय परिसर में रुककर सत्या नडेला ने अपने विद्यार्थी जीवन से जुड़ी यादें परिवार के साथ साझा कीं। उनके साथ पत्नी अनुपम नाडेला और बेटियां दिव्या नडेला एवं तारा नडेला भी मौजूद रहीं।

    विद्यालय के सोशल मीडिया प्रभारी एवं हाउस मास्टर रितेश के भट्टाचार्य ने बताया कि सत्या नडेला का यह दौरा पूरी तरह निजी रहा, जिस कारण उनके कार्यक्रम को गोपनीय रखा गया था। मसूरी आने से पूर्व ही उनकी टीम ने स्कूल प्रबंधन से संपर्क किया था।

    उल्लेखनीय है कि सत्या नडेला के पिता बीएन युगांधर 1962 बैच के आइएएस अधिकारी थे और वह वर्ष 1988 से 1993 तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक भी रहे।

    सत्या नडेला के साथ उनकी पत्नी अनुपम नाडेला और उनकी दो बेटियां दिव्या नडेला एवं तारा नाडेला भी साथ थी l उन्होंने स्कूल के शिक्षकों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई।

    विद्यालय प्रशासन ने बताया कि सत्या नडेला के सौम्य और सरल व्यवहार से सभी बेहद प्रभावित हुए। विश्व की एक अग्रणी तकनीकी कंपनी के सीईओ का इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करना संस्थान के लिए गौरव की बात है।

    इस मौके पर प्रधानचर्य सिस्टर शायमा, विद्यालय की मैनेजर सिस्टर सूजी, कार्डिनेटर जाली जान, सोशल मीडिया प्रभारी रितेश भट्टाचार्य एवं अन्य शिक्षक मौजूद रहे l

