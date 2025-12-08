बचपन की यादें ताजा करने मसूरी पहुंचे माइक्रोसाफ्ट CEO सत्या नडेला, पुराने स्कूल सीजेएम वेवरली का किया भ्रमण

संवाद सहयोगी, जागरण मसूरी: माइक्रोसाफ्ट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्या नडेला सोमवार को अपने परिवार के साथ अमरीका से मसूरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए शहर के प्रतिष्ठित कान्वेंट आफ जीसस एंड मैरी (CJM) वेवरली स्कूल का भ्रमण किया, जहां उन्होंने वर्ष 1970-71 में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें