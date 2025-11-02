माइक्रोसॉफ्ट में फिर से शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया, सत्या नडेला ने बताया क्या रहेगा क्राइटेरिया?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक वर्ष की बड़ी छंटनी के बाद माइक्रोसॉफ्ट अपने कार्यबल को फिर से बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बार कंपनी का स्पष्ट ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर है।

निवेशक ब्रैड गेरस्टनर के साथ एक पॉडकास्ट में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि कंपनी की कर्मचारी संख्या ''स्मार्टर और अधिक लाभकारी'' तरीके से बढ़ेगी, जो एआई तकनीक द्वारा संचालित होगी।

'बढ़ाएंगे कर्मचारियों की संख्या'

नडेला ने कहा कि हम अपनी संख्या बढ़ाएंगे। लेकिन भविष्य की भर्ती इस बात पर निर्भर करेगी कि एआई कंपनी में उत्पादकता को कैसे बढ़ाता है। माइक्रोसॉफ्ट के पास जून 2025 के अंत में लगभग 2.28 लाख कर्मचारी थे। कंपनी ने हाल के महीनों में कई दौर में 15 हजार से अधिक नौकरियों में कटौती की है।