उत्तराखंड के इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कहते हैं 'छिपा हुआ हीरा', जहां सूर्योदय-सूर्यास्त बनाते हैं स्वर्ग जैसा नजारा
Uttarakhand tourism देहरादून जनपद के चकराता की ऊंची चोटियों में स्थित चिरमिरी टाप, जिसे ठाणा डांडा भी कहते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत नजारों ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, चकराता : Chakrata tourist sports चकराता की ऊंची चोटियों में से एक चिरमिरी टाप यहां का सबसे ऊंचा स्थान है। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत नजारे हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।
स्थानीय लोग इस स्थान को ठाणा डांडा के नाम से भी जानते हैं। यहां आने वाला हर व्यक्ति लौटते वक्त अपने साथ एक ही एहसास लेकर जाता है कि प्रकृति शब्दों से नहीं, दृश्यों से संदेश देती है।
यही वजह है कि चिरमिरी टाप प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए अपने आप में अद्वितीय सैरगाह है। यह स्थान मन को शांति और आत्मा को सुकून प्रदान करता है।
यदि आप भी प्रकृति की शांति, हिमाच्छादित चोटियों की भव्यता और आसमान को धरती के करीब महसूस करना चाहते हैं तो चिरमिरी टाप से बेहतर कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता।
सुबह सूर्य की सुनहरी किरणें जब हिमालय की चोटियों पर पड़ती हैं तो स्वर्गरोहिणी और बंदरपूंछ जैसी पहाड़ियां ऐसे चमक उठती हैं, मानों प्रकृति ने उन पर सोने की परत चढ़ा दी हो।
शाम ढलते समय सूर्य की लालिमा ऐसा दृश्य बनाती है, जो किसी मोहक पेंटिंग सरीखी लगती है। यह नजारा लोगों को अविस्मरणीय अहसास कराता है।
सूर्यास्त के समय आसमान का बदलता रंग और शांत वातावरण पर्यटकों को पल भर में अपनी ओर खींच लेता है। चारो ओर फैले देवदार के घने जंगलों के मध्य स्थित यह सपाट स्थान इन प्राकृतिक खूबियों के कारण विशेष पहचान रखता है।
यहां से बर्फ से ढके पहाड़ों और घाटियों का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। खासकर सुबह सूरज की पहली किरणें और शाम को डूबता सूरज लोगों के लिए कभी न भूलने वाला अहसास कराता है।
यह स्थान न केवल घूमने के लिए बल्कि फोटोग्राफी, ट्रेकिंग और नेचर प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। छावनी बाजार चकराता में रहने व खाने पीने की पर्याप्त सुविधाएं हैं।
चिरमिरी टाप तक ऐसे पहुंचें
चिरमिरी टाप तक पहुंचना आसान है। चकराता छावनी बाजार से थोड़ी दूरी पर स्थित इस स्थान पर सड़क मार्ग या हल्की पैदल यात्रा के जरिये आसानी से पहुंचा जा सकता है।
- चिरमिरी टाप चकराता-मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है।
- चकराता के लिए सबसे नजदीक (लगभग 115 किमी की दूरी पर) जौलीग्रांट हवाई अड्डा देहरादून है।
- सबसे नजदीक 90 किमी की दूरी पर देहरादून रेलवे स्टेशन है। जहां से आप टैक्सी या बस लेकर आसानी से चकराता पहुंच सकते हैं।
यह चकराता के आसपास का सबसे ऊंचा स्थान (लगभग 7,700 फीट) है, जहां से बेहतरीन व्यू प्वाइंट बनता है।
