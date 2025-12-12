उत्तराखंड के इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कहते हैं 'छिपा हुआ हीरा', जहां सूर्योदय-सूर्यास्त बनाते हैं स्वर्ग जैसा नजारा

संवाद सूत्र, जागरण, चकराता : Chakrata tourist sports चकराता की ऊंची चोटियों में से एक चिरमिरी टाप यहां का सबसे ऊंचा स्थान है। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत नजारे हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

स्थानीय लोग इस स्थान को ठाणा डांडा के नाम से भी जानते हैं। यहां आने वाला हर व्यक्ति लौटते वक्त अपने साथ एक ही एहसास लेकर जाता है कि प्रकृति शब्दों से नहीं, दृश्यों से संदेश देती है।

यही वजह है कि चिरमिरी टाप प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए अपने आप में अद्वितीय सैरगाह है। यह स्थान मन को शांति और आत्मा को सुकून प्रदान करता है।

यदि आप भी प्रकृति की शांति, हिमाच्छादित चोटियों की भव्यता और आसमान को धरती के करीब महसूस करना चाहते हैं तो चिरमिरी टाप से बेहतर कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता।

सुबह सूर्य की सुनहरी किरणें जब हिमालय की चोटियों पर पड़ती हैं तो स्वर्गरोहिणी और बंदरपूंछ जैसी पहाड़ियां ऐसे चमक उठती हैं, मानों प्रकृति ने उन पर सोने की परत चढ़ा दी हो।

शाम ढलते समय सूर्य की लालिमा ऐसा दृश्य बनाती है, जो किसी मोहक पेंटिंग सरीखी लगती है। यह नजारा लोगों को अविस्मरणीय अहसास कराता है।

सूर्यास्त के समय आसमान का बदलता रंग और शांत वातावरण पर्यटकों को पल भर में अपनी ओर खींच लेता है। चारो ओर फैले देवदार के घने जंगलों के मध्य स्थित यह सपाट स्थान इन प्राकृतिक खूबियों के कारण विशेष पहचान रखता है।