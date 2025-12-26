नव वर्ष के जश्न और बर्फबारी की आस को लेकर उत्तराखंड उमड़े सैलानी, औली में लगा पर्यटकों के वाहनों का रेला

देवेंद्र रावत, जागरण गोपेश्वर (चमोली): सप्ताहंत और नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर सैलानी उमड़ने लगे हैं। पहाड़ों पर रौनक देखने लायक है। भले ही अब तक बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन इस आस को लेकर औली सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच गए हैं। बर्फविहीन पर्वत शृंखलाएं भी उन्हें विशेष अनुभूति दे रही है।

औली में शुक्रवार को पर्यटकों के वाहनों का ऐसा रेला उमड़ा कि जाम लग गया। भीड़ का आलम यह रहा कि पर्यटकों को सड़क किनारे ही वाहनों को पार्क करना पड़ा। मसूरी, चोपता, धनोल्टी, टिहरी झील, कणाताल, नागटिब्बा, चकराता, लैंसडौन, रैथल व दयारा बुग्याल में भी पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। होटलों की बुकिंग 80 से 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है। 27 दिसंबर को को चौथा शनिवार और 28 को रविवार होने के कारण दो दिन पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है।

दिसंबर अंतिम सप्ताह में आमतौर पर पहाड़ में बर्फबारी हो जाती थी। इसका दीदार पर्यटकों को रोमांचित करता था। इस बाद शीतकाल में अब बर्फ की सफेद चादर नहीं बिछी है, लेकिन पर्यटकों के उत्साह में कमी नहीं आई है। चमोली जिले के औली में शुक्रवार को पर्यटकों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि जाम लग गया। सुबह से देरशाम तक वाहन रेंगते रहे। पर्यटन कारोबारी अजय भट्ट के अनुसार चार हजार से अधिक वाहनों के पहुंचने और सिंगल मार्ग होने के चलते जाम की स्थिति बनी, लेकिन इसके बाद भी पर्यटक घने जंगलों का आनंद ले रहे हैं।

रुद्रप्रयाग के चोपता–तुंगनाथ क्षेत्र में बर्फबारी नहीं होने के बाद भी सैलानी पहुंच गए हैं। यहां अधिकांश होटल और काटेज बुक हो गए हैं। शुक्रवार को चोपता में भी जाम की स्थिति बनी रही। बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से चोपता मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। उत्तरकाशी के रैथल और दयारा बुग्याल में ट्रेकिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह है। अलग-अलग राज्यों से आए ट्रेकर्स और प्रकृति प्रेमी बड़ी संख्या में दयारा बुग्याल की ओर रुख कर रहे हैं। चकराता भी सैलानियों से गुलजार हो गया है।

सैलानियों में उत्साह मुंबई से औली पहुंचे सचिन पांडया ने कहा कि औली की पहचान भले ही बर्फ से हो लेकिन इसकी सूबसूरती बर्फ के बिना भी है। यहां पर्वत शृंखलाओं के बीच रहने का आनंद ही कुछ अलग है। दोस्तों के साथ औली पहुंचे कानपुर के अक्षित ने कहा कि बिना बर्फ के भी यहां बुग्याल और जंगलों का अनुभव आनंदित करता है। औली में पर्यटन कारोबारी अजय भट्ट का कहना है कि 4000 से अधिक पर्यटक औली पहुंचे हैं।