    Christmas & New Year Celebration को चकराता तैयार… 60% बुकिंग फुल, पर्यटकों के लिए बोनफायर व कैंपिंग का इंतजाम

    By Rahul ChauhanEdited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:52 PM (IST)

    क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए देहरादून स्थित पर्यटन स्थल चकराता तैयार है। 60% बुकिंग हो चुकी है। पर्यटकों के लिए बोनफायर और कैंपिंग का खास इंतजाम क ...और पढ़ें

    देहरादून जनपद में स्थित पर्यटन स्थल चकराता।

    राहुल चौहान, जागरण चकराता : पर्यटन स्थल चकराता क्रिसमस व थर्टी फर्स्ट की पार्टी के लिए पूरी तरह तैयार है। यहां के पर्यटन कारोबारियों ने इसके लिए विशेष तैयारी की है। होटल, होम स्टे, रिसार्ट में आनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच 60 प्रतिशत बुकिंग हो चुकी है। यहां पर्यटकों को बोनफायर, कैंपिंग, ट्रेकिंग, कैंडल लाइट डिनर आदि कई सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। शनिवार को मौसम का मिजाज जैसा रहा, इससे ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं।

    चकराता में न तो बनावटी साज-सज्जा है और न ही भीड़ का शोर। जो कुछ भी है, वह प्रकृति की अनमोल देन है।

    इस कारण यहां आने वाले सैलानियों को शांति और सुकून का अनुभव होता है। खासकर ट्रेकिंग और नेचर लवर्स के लिए चकराता सबसे बेहर स्थान है।

    खूबसूरत पर्यटन स्थल

    • लोखंडी
    • कोटी कनासर
    • देववन
    • टाइगर फाल
    • चिरमिरी टाप
    • चुरानी 

    परोसे जाएंगे स्थानीय व्यंजन

    चकराता विधानसभा क्षेत्र में करीब 190 होटल, रिसार्ट, होम स्टे हैं। जहां पर पर्यटकों को स्थानीय पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। नए साल व क्रिसमस के जश्न को लेकर चकराता के होटल, रिसार्ट और होमस्टे संचालक तैयारियों में जुटे हैं।

    सीमित आवासीय सुविधाओं के चलते आनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। कई होटल और रिसार्ट पर्यटकों के लिए विशेष पैकेज तैयार कर रहे हैं।

    अच्छे व्यवसाय की उम्मीद

    होटल एसोसिएशन चकराता के अध्यक्ष दिगंबर सिंह चौहान का कहना है कि जिस तरह से आनलाइन बुकिंग शुरू हुई है, उससे उम्मीद है कि 24–25 दिसंबर तक अधिकांश होटल, रिसार्ट और कैंप काटेज फुल हो सकते हैं।

    उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि यात्रा के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। स्थानीय कारोबारी विक्रम पंवार, शशांक तोमर, अंकित तोमर, विवेक अग्रवाल, राजेंद्र चौहान, दिनेश चौहान और अजीत राणा का कहना है कि थर्टी फर्स्ट और क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं।

    विशेष पैकेज के जरिये पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। यदि बर्फबारी होगी तो पर्यटकों की संख्या में इजाफा होना स्वाभाविक है।

