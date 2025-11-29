Language
    देहरादून के चकराता में सूरज ढलते ही आसमान में फैली सुनहरी रोशनी, पर्यटक हुए मंत्रमुग्ध

    By Rajesh Panwar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:05 PM (IST)

    देहरादून के चकराता में सूर्यास्त के समय आसमान में सुनहरी रोशनी छा गई। इस अद्भुत दृश्य ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शाम होते ही आसमान में अनोखी सुनहरी आभा फैल गई, जिससे पर्यटक अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। पर्यटकों ने इस खूबसूरत नज़ारे की खूब प्रशंसा की और कहा कि ऐसा नज़ारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था।

    मसूरी और नैनीताल की तरह अब चकराता भी इस प्राकृतिक चमत्कार से चर्चा में है। जागरण

    संवाद सूत्र, चकराता। पर्यटन नगरी चकराता में प्रकृति की अनोखी कलाकारी विंटर लाइन दिखाई दी। सूरज ढलते ही आसमान में फैली सुनहरी, लाल और नारंगी रोशनी ने ऐसा दृश्य रचा, मानो किसी चित्रकार ने आकाश को रंगों की नर्म कूची से सजाया हो। इस अद्भुत नजारे ने स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को इतना मोहित किया कि हर कोई इसे अपने कैमरों में कैद करता नजर आया।

    चकराता के चीड़, देवदार और बुरांश के घने जंगल, जो सामान्य दिनों में भी सैर करने वालों को आकर्षित करते हैं, विंटर लाइन के इस खूबसूरत दृश्य के साथ और भी अलौकिक प्रतीत हो रहे थे। आसपास के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल टाइगर फॉल, देववन, कोटी कनासर और मोइला टॉप की शाम को भी विंटर लाइन के रंगों ने जादुई बना दिया।

    शुक्रवार की शाम को लोगों के चेहरों पर एक अलग ही चमक थी, मानो प्रकृति ने शहरवासियों को एक खास तोहफा दिया हो। जब विंटर लाइन ने फिर से आसमान को रंगों से नहलाया, तो हर कोई ठिठककर उस पल में खो गया। स्थानीय निवासी चेतन चौहान, शशांक तोमर और पियूष जोशी बताते हैं कि हर साल सर्दियों में चकराता की पहचान बन चुकी यह विंटर लाइन देखने के लिए पर्यटक दूर-दूर से आते हैं। मसूरी और नैनीताल की तरह अब चकराता भी इस प्राकृतिक चमत्कार से चर्चा में है।