देहरादून के चकराता में सूरज ढलते ही आसमान में फैली सुनहरी रोशनी, पर्यटक हुए मंत्रमुग्ध

संवाद सूत्र, चकराता। पर्यटन नगरी चकराता में प्रकृति की अनोखी कलाकारी विंटर लाइन दिखाई दी। सूरज ढलते ही आसमान में फैली सुनहरी, लाल और नारंगी रोशनी ने ऐसा दृश्य रचा, मानो किसी चित्रकार ने आकाश को रंगों की नर्म कूची से सजाया हो। इस अद्भुत नजारे ने स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को इतना मोहित किया कि हर कोई इसे अपने कैमरों में कैद करता नजर आया।

चकराता के चीड़, देवदार और बुरांश के घने जंगल, जो सामान्य दिनों में भी सैर करने वालों को आकर्षित करते हैं, विंटर लाइन के इस खूबसूरत दृश्य के साथ और भी अलौकिक प्रतीत हो रहे थे। आसपास के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल टाइगर फॉल, देववन, कोटी कनासर और मोइला टॉप की शाम को भी विंटर लाइन के रंगों ने जादुई बना दिया।