नए साल का स्वागत करने के लिए कश्मीर घाटी में पर्यटकों का सैलाब, श्रीनगर-गुलमर्ग और पहलगाम में होटल फुल

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। नए साल का स्वागत करने के लिए इन दिनों कश्मीर घाटी में काफी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। शनिवार को घाटी में न्यूनतम तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया, क्योंकि पहलगाम हिल स्टेशन पर रात का सबसे कम तापमान माइनस 4.8 डिग्री दर्ज किया गया।

कई महीनों के बाद, श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम के होटल इन दिनों फुल ऑक्यूपेंसी की रिपोर्ट कर रहे हैं। गुलमर्ग के एक होटल के जनरल मैनेजर अल्ताफ अहमद ने कहा, “इस बार हमारे सभी होटल पूरी तरह से सोल्ड आउट हैं।”

मौसम विभाग ने 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक हल्के या आम तौर पर बादल छाए रहने और 30 दिसंबर को कुछ जगहों पर हल्की बारिश/बर्फबारी के साथ आम तौर पर बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। 31 दिसंबर को बर्फबारी होने के आसार MET के अनुमान में कहा गया है, “31 दिसंबर और 1 जनवरी को आम तौर पर बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर हल्की बारिश/बर्फबारी होगी, जबकि घाटी के उत्तरी और मध्य हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी की संभावना है।” श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 2.6 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में माइनस 4.2 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में माइनस 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

माता वैष्णो देवी में भी ठंड बढ़ी जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस, माता वैष्णो देवी कटड़ा शहर में 7.6 डिग्री सेल्सियस, बटोत में 4.6 डिग्री सेल्सियस, बनिहाल में 0.8 डिग्री सेल्सियस और भद्रवाह में 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 40 दिनों तक चलने वाली कड़ाके की ठंड, जिसे लोकल भाषा में ‘चिल्लई कलां’ कहते हैं, 21 दिसंबर को शुरू हुई और 30 जनवरी को खत्म होगी।

चिल्लई कलां में आमतौर पर कम से कम तापमान माइनस 5-7 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन का तापमान शायद ही कभी 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। हालांकि, इस साल चिल्लई में अब तक कम से कम तापमान माइनस 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया है, जबकि श्रीनगर शहर में दिन का तापमान 10 डिग्री के आसपास रहता है।