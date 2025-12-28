New Year 2026: अभी तक नहीं बना नए साल पर घूमने का प्लान, तो लास्ट मिनट ट्रिप के लिए 10 जगहें हैं बेस्ट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज 28 दिसंबर आ चुका है और आप अब भी फ्लाइट के बढ़े हुए किराए या फुल हो चुके होटलों को देखकर सोच में पड़े हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। हर साल बहुत से लोग न्यू ईयर ट्रैवल (New Year 2026 Trip) की प्लानिंग आखिरी समय में करते हैं। कभी छुट्टी देर से मिलती है, कभी काम की वजह से प्लान टल जाता है और कभी बस जिंदगी बीच में आ जाती है।

ऐसे में यह जरूरी नहीं कि बिना एडवांस बुकिंग के ट्रिप मुमकिन न हो। भारत में कई ऐसी जगहें (New Year 2026 Destinations) हैं, जहां न्यू ईयर सिर्फ पार्टी या एक रात के इवेंट तक सीमित नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा के सुकून, खाने, घूमने और माहौल से बनता है। अगर आप भी बिना ज्यादा स्ट्रेस के न्यू ईयर ट्रिप करना चाहते हैं, तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए परफेक्ट हैं।

अल्लेप्पी (Alleppey) (Picture Courtesy: Instagram) हाउस बोट फुल हो सकती हैं, लेकिन अल्लेप्पी सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। होमस्टे, छोटे होटल और शांत बैकवॉटर इलाके बिना ज्यादा प्लानिंग के भी शानदार एक्सपीरिएंस देते हैं। पुडुचेरी (Pondicherry) (Picture Courtesy: Instagram) पुडुचेरी उन जगहों में से है, जहां बिना प्लान भी पहुंचा जा सकता है। अगर फेमस होटल फुल हों, तो छोटे गेस्टहाउस और होमस्टे आसानी से मिल जाते हैं। यहां न्यू ईयर का मतलब शांत सुबहें, अच्छे कैफे, लंबी वॉक और समुद्र के पास वक्त बिताना है।

मैसूर (Mysuru) (Picture Courtesy: Instagram) मैसूर अक्सर भीड़ से दूर रहता है, यही वजह है कि यह आखिरी समय की ट्रैवल प्लानिंग के लिए बढ़िया है। शांत माहौल, संस्कृति और अच्छा मौसम इसे परफेक्ट बनाते हैं। कोयंबटूर (Coimbatore) (Picture Courtesy: Instagram) कोयंबटूर उन लोगों के लिए है जो शोर-शराबे से दूर, आराम से ट्रैवल करना चाहते हैं। यह शहर एक शांत बेस की तरह काम करता है, जहां से आसपास की जगहें एक्सप्लोर की जा सकती हैं। गोकर्णा (Gokarna) (Picture Courtesy: Instagram) अगर गोवा की भीड़ आपको डराने लगी है, तो गोकर्णा राहत जैसा लगता है। यहां न्यू ईयर किसी बड़े इवेंट पर नहीं, बल्कि बीच वॉक, सनसेट और सादगी पर टिका होता है। आखिरी समय में भी यहां साधारण और किफायती स्टे मिल जाते हैं।

ऋषिकेश (Rishikesh) (Picture Courtesy: Instagram) अगर आप साल की शुरुआत शांति और रीसेट के साथ करना चाहते हैं, तो ऋषिकेश बेस्ट ऑप्शन है। यहां न्यू ईयर भी रोजमर्रा की तरह ही बहता है, सुबह गंगा किनारे, योग और शाम की आरती के साथ। जयपुर (Jaipur) (Picture Courtesy: Instagram) जयपुर की सबसे बड़ी खासियत इसकी विविधता है। किले, बाजार, कैफे और म्यूजियम सब कुछ पूरे शहर में फैला हुआ है। यहां न्यू ईयर पर भी ट्रैवल आसान रहता है और बिना किसी स्क्रिप्ट के आप अपना ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं।