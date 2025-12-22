विदेश में नया साल मनाने का सपना होगा पूरा, इन 6 देशों में जाने के लिए नहीं चाहिए पहले से वीजा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नया साल (New Year 2026) आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में हर कोई कहीं न कहीं घूमने जाना चाहता है। ऐसे में अगर आप किसी फॉरेन ट्रिप (New Year Foreign Tr) पर जाना चाहते हैं, लेकिन वीजा लेने की झंझट से बचना है, तो आप कुछ ऐसे देशों की सैर कर सकते हैं, जहां आप बिना वीजा के जा सकते हैं या वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं। आइए जानें ऐसे ही 6 देशों के बारे में, जो आपके नए साल की शुरुआत को यादगार बना सकते हैं।

मालदीव (Picture Courtesy: Instagram) मालदीव भारतीयों के लिए ऑन-अराइवल वीजा देता है, जो 30 दिनों के लिए मान्य होता है। नए साल पर यहां का माहौल जबरदस्त होता है। लक्जरी रिसॉर्ट्स, क्रिस्टल क्लियर पानी और प्राकृतिक सुंदरता आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगे। समुद्र किनारे डिनर, आतिशबाजी और संगीत के साथ नए साल का स्वागत करना एक कभी न भुलाने वाला एक्सपीरिएंस हो सकता है।

मॉरिशस (Picture Courtesy: Instagram) मॉरिशस भारतीय पर्यटकों के लिए 90 दिनों तक बिना वीजा की सुविधा देता है। यहां नए साल पर खास कार्यक्रमों का आयोजन होता है। समुद्र तटों पर पार्टियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी देखने लायक होती है। समुद्र, पर्वत और हरियाली के बीच नया साल मनाने का यह सही जगह है।

भुटान (Picture Courtesy: Instagram) भारतीयों के लिए भुटान जाना आसान है। केवल वैध पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड की जरूरत होती है। यहां का शांत और आध्यात्मिक वातावरण नए साल की शुरुआत के लिए परफेरक्ट है। पारंपरिक उत्सव, प्रार्थनाएं और सादगी भरा जीवन आपको स्ट्रेस फ्री नए साल का अनुभव देगा।

मलेशिया (Picture Courtesy: Instagram) मलेशिया भारतीयों को 30 दिनों का ऑन-अराइवल वीजा देता है। कुआलालंपुर में नए साल का उत्सव बेहद शानदार होता है। पेट्रोनास टावर्स के पास आतिशबाजी, संगीत कार्यक्रम और सड़कों पर उल्लास का माहौल होता है। मलेशियाई संस्कृति, खानपान और आधुनिकता का अनूठा मेल यहां देखने को मिलता है।

थाईलैंड (Picture Courtesy: Instagram) थाईलैंड भारतीयों को ऑन-अराइवल वीजा देता है। बैंकॉक और फुकेत जैसी जगहें नए साल पर घूमने के लिए बेस्ट हैं। म्युजिक, डांस और थाई परंपराओं का मिश्रण पर्यटकों को आकर्षित करता है। थाईलैंड का स्वादिष्ट खाना यहां की यात्रा को यादगार बना देगा।