    विदेश में नया साल मनाने का सपना होगा पूरा, इन 6 देशों में जाने के लिए नहीं चाहिए पहले से वीजा

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:39 PM (IST)

    नया साल (New Year 2026) आने वाला है और अगर आप बिना वीजा की झंझट के विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो कुछ देश बेहतरीन विकल्प हैं। ये देश भारतीयों को वीजा ...और पढ़ें

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नया साल (New Year 2026) आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में हर कोई कहीं न कहीं घूमने जाना चाहता है। ऐसे में अगर आप किसी फॉरेन ट्रिप (New Year Foreign Tr) पर जाना चाहते हैं, लेकिन वीजा लेने की झंझट से बचना है, तो आप कुछ ऐसे देशों की सैर कर सकते हैं, जहां आप बिना वीजा के जा सकते हैं या वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं। आइए जानें ऐसे ही 6 देशों के बारे में, जो आपके नए साल की शुरुआत को यादगार बना सकते हैं।

    मालदीव 

    मालदीव भारतीयों के लिए ऑन-अराइवल वीजा देता है, जो 30 दिनों के लिए मान्य होता है। नए साल पर यहां का माहौल जबरदस्त होता है। लक्जरी रिसॉर्ट्स, क्रिस्टल क्लियर पानी और प्राकृतिक सुंदरता आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगे। समुद्र किनारे डिनर, आतिशबाजी और संगीत के साथ नए साल का स्वागत करना एक कभी न भुलाने वाला एक्सपीरिएंस हो सकता है।

    मॉरिशस 

    मॉरिशस भारतीय पर्यटकों के लिए 90 दिनों तक बिना वीजा की सुविधा देता है। यहां नए साल पर खास कार्यक्रमों का आयोजन होता है। समुद्र तटों पर पार्टियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी देखने लायक होती है। समुद्र, पर्वत और हरियाली के बीच नया साल मनाने का यह सही जगह है।

    भुटान 

    भारतीयों के लिए भुटान जाना आसान है। केवल वैध पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड की जरूरत होती है। यहां का शांत और आध्यात्मिक वातावरण नए साल की शुरुआत के लिए परफेरक्ट है। पारंपरिक उत्सव, प्रार्थनाएं और सादगी भरा जीवन आपको स्ट्रेस फ्री नए साल का अनुभव देगा।

    मलेशिया 

    मलेशिया भारतीयों को 30 दिनों का ऑन-अराइवल वीजा देता है। कुआलालंपुर में नए साल का उत्सव बेहद शानदार होता है। पेट्रोनास टावर्स के पास आतिशबाजी, संगीत कार्यक्रम और सड़कों पर उल्लास का माहौल होता है। मलेशियाई संस्कृति, खानपान और आधुनिकता का अनूठा मेल यहां देखने को मिलता है।

    थाईलैंड

    थाईलैंड भारतीयों को ऑन-अराइवल वीजा देता है। बैंकॉक और फुकेत जैसी जगहें नए साल पर घूमने के लिए बेस्ट हैं। म्युजिक, डांस और थाई परंपराओं का मिश्रण पर्यटकों को आकर्षित करता है। थाईलैंड का स्वादिष्ट खाना यहां की यात्रा को यादगार बना देगा।

    कजाकिस्तान

    हाल ही में कजाकिस्तान ने भारतीयों के लिए 14 दिनों का वीजा-फ्री एंट्री शुरू किया है। यहां का सर्दियों का मौसम और नए साल का उत्सव एक अलग ही अनुभव देता है। अल्माटी और अस्ताना शहरों में सर्दियों के उत्सव, बर्फ और स्थानीय संस्कृति का आनंद लिया जा सकता है।

    प्लान बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान रखें

    • पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 महीने होनी चाहिए
    • पर्याप्त फंड और होटल बुकिंग के डॉक्यूमेंट्स साथ रखें
    • ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर कराएं
    • स्थानीय मौसम की जानकारी लें और उसी हिसाब से पैकिंग करें
     