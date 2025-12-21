Language
    2026 में थाईलैंड जाने की है प्लानिंग, तो जेब ढीली करने के लिए हो जाइए तैयार; जानें कितना बढ़ेगा खर्च

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:40 AM (IST)

    Hero Image

    2026 में थाईलैंड जाने की है प्लानिंग? पहले पढ़ लें यह जरूरी खबर (Image Source: AI-Generated) 


    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बैंकॉक की चकाचौंध भरी रातें हों या फुकेत के शांत समुद्र तट, थाईलैंड हमेशा से भारतीयों का पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन अगर आप 2026 में 'लैंड ऑफ स्माइल्स' की ट्रिप का सपना देख रहे हैं, तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। थाईलैंड सरकार एक ऐसा बड़ा बदलाव करने जा रही है जो आपकी हवाई टिकट की कीमतों को सीधा प्रभावित करेगा। दरअसल, वहां के प्रमुख एयरपोर्ट्स से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए अब 'एयरपोर्ट टैक्स' में बढ़ोतरी होने वाली है।

    Thailand

    कितना बढ़ेगा आपका खर्च?

    बैंकॉक पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, थाईलैंड के 'सिविल एविएशन बोर्ड' ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयरपोर्ट टैक्स में 53% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब तक यात्रियों को 730 बाट (लगभग ₹2100) देने होते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1,120 बाट (लगभग ₹3200) करने का प्रस्ताव है। यानी आपकी अगली थाईलैंड यात्रा के लिए आपको लगभग ₹1100 अतिरिक्त खर्च करने होंगे।

    किन हवाई अड्डों पर लागू होगा नया नियम?

    यह नया शुल्क 'एयरपोर्ट्स ऑफ थाईलैंड' (AOT) द्वारा संचालित देश के सभी छह प्रमुख हवाई अड्डों पर लागू होगा। इनमें शामिल हैं:

    • बैंकॉक का सुवर्णभूमि और डॉन मुएंग एयरपोर्ट
    • फुकेत
    • चियांग माई
    • हाट याई
    • चियांग राय

    राहत की बात यह है कि घरेलू उड़ानों के लिए सर्विस चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 130 बाट (₹370) पर ही स्थिर रहेगा।

    क्या है यह एयरपोर्ट टैक्स और आप इसे कैसे भरेंगे?

    कई यात्री सोच रहे होंगे कि क्या उन्हें यह पैसा अलग से काउंटर पर देना होगा? इसका जवाब है- नहीं। 'पैसेंजर सर्विस चार्ज' एक अनिवार्य शुल्क है जो हवाई अड्डे की सुविधाओं, सुरक्षा और रखरखाव के लिए लिया जाता है। यात्रियों की सुविधा के लिए यह शुल्क सीधे आपके फ्लाइट टिकट की कीमत में शामिल कर दिया जाता है। आपको बुकिंग के समय ही इसका भुगतान करना होगा, जिससे एयरपोर्ट पर कोई परेशानी न हो।

    कब से लागू होंगी नई दरें?

    अनुमान है कि एयरपोर्ट टैक्स की ये नई दरें अगले साल (2026) की शुरुआत में लागू हो सकती हैं। नियम के मुताबिक, नई दरों को लागू करने से कम से कम चार महीने पहले इसकी सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। अभी इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर और कुछ आधिकारिक प्रक्रियाओं का पूरा होना बाकी है।

    आखिर क्यों बढ़ाया जा रहा है टैक्स?

    थाईलैंड सरकार और AOT का लक्ष्य इस बढ़ोतरी के जरिए सालाना लगभग 10 बिलियन बाट का अतिरिक्त राजस्व जुटाना है। इस राशि का उपयोग हवाई अड्डों पर यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने, सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और बढ़ती भीड़ को मैनेज करने के लिए बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने में किया जाएगा।

