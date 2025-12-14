New Year 2026 Travel: थाईलैंड में ₹15000 में मनाएं शानदार न्यू ईयर पार्टी, इस विदेश की ट्रिप में आएगी मौज

नई दिल्ली। क्या आप भी नए साल 2026 का स्वागत विदेश में, वह भी समुद्र किनारे स्टाइल और ग्लैमर के साथ करना चाहते हैं। यदि हां तो तोथाईलैंड का फुकेत (Phuket) भारतीय पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। खास बात यह है कि यहां न्यूईयरसेलिब्रेशन हर बजट के हिसाब से उपलब्ध है। यहां किफायती बीच पार्टियों से लेकर अल्ट्रा-लग्जरी गाला डिनर और यॉट-स्टाइल अनुभव तक मिलता है।

यहां हम आपको फुकेत में न्यूईयरईव 2025 (31 दिसंबर) की प्रमुख पार्टियों और उनके खर्च के बारे में बता रहे हैं। यहां नीचे दी गई जानकारी फ्लाइट टिकट खर्च के बाद की है। New Year Budget Trip: ₹15,000 से कम में न्यू ईयर पार्टी आप कैच बीच क्लब, बैंगताओ बीच (Catch Beach Club, Bang Tao Beach) में लगभग ₹14,100 प्रति व्यक्ति के खर्च से न्यूईयर पार्टी का जश्न बना सकते हैं। इस बजट में आपको यहां पर बीचफ्रंटDJ पार्टी, लाइवपरफॉर्मेंस और मिडनाइटफायरवर्क्स का एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्स्ट्रान्यूईयरडेब्रंच अलग से ₹11,000 के आसपास है। यह उन ट्रैवलर्स के लिए सही है जो कम बजट में हाई-एनर्जी बीच पार्टी चाहते हैं।

New Year Mid-Range Luxury Trip: ₹25,000 रुपये से शुरू आपका बजट मिड लेवल का है तो आप थाईलैंड के द स्लेट, नाई यांग बीच (The Slate, Nai Yang Beach) में अपनी पार्टी कर सकते हैं। इसमें इंटरनेशनल बुफे, प्रीमियमड्रिंक्स, लाइव बैंड और पर्सनलफायरवर्क्स शामिल होगा। इसका खर्च लगभग ₹26,800 प्रति व्यक्ति होगा। इसकी थीमMoulin Rouge स्टाइल गाला होगी।

वहीं ट्विनपाम्ससुरिन बीच ओरिएंटल स्पून (TwinpalmsSurin Beach) में जश्न मनाने का खर्च लगभग ₹42,400 प्रति व्यक्ति होगा। इसमें लॉब्स्टर, ऑयस्टर, कैवियार और ग्लोबलबुफे शामिल होगा। 42 हजार के बजट क्या विकल्प होगा Bang Tao Beach पर स्थित The Lazy Coconut उन यात्रियों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो न्यूईयर का जश्न स्टाइल में मनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा औपचारिक माहौल नहीं चाहते। लगभग ₹42,400 प्रति व्यक्ति की लागत में यहां कैजुअल और barefoot वाइब के साथ बीच BBQ, रेगेम्यूजिक और बीचफायर का अनुभव मिलता है। यह विकल्प उन लोगों को खास तौर पर आकर्षित करता है जो प्रीमियमएक्सपीरियंस चाहते हैं, लेकिन अत्यधिक खर्च से बचना चाहते हैं।